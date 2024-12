El ministro de Educación, Morgan Quero, el último miércoles 11 de diciembre, tuvo unas desafortunadas declaraciones hacia las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte. Durante una transmisión realizada por la periodista Almendra Ruesta, de La República, Morgan Quero los insultó de forma deplorable: "Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas".

Ante tales afirmaciones, minutos después, el ministro se percató de lo que había dicho y, para tratar de rectificarse, intentó forzar nuevamente una entrevista con nuestra corresponsal para dar otra versión y evitar así los cuestionamientos de la opinión pública.

La entrevista inicial con la reportera se llevó a cabo a las 12:28. Sin embargo, a las 12:48, recibió una llamada del área de imagen del Minedu. "Me indicaron si me encontraba en el campus y que el ministro deseaba darme una entrevista, aunque sin especificar el tema", relató la periodista.

Entre la 1 y las 2 de la tarde, la corresponsal en Piura mantuvo un intercambio de llamadas con la jefa de imagen del ministerio. En un primer momento, la jefa se disculpó, señalando que había sido una equivocación del ministro. Sin embargo, en las siguientes comunicaciones, se precisó que el tema de la entrevista se refería a los violadores de menores, y no a los manifestantes, como se había interpretado inicialmente.

Al encontrarse con el ministro, la reportera se enfrentó a un cuestionamiento directo. "El ministro me dijo que yo no le hice correctamente la pregunta; en esa línea, yo le indiqué que mi pregunta fue planteada con claridad", explicó.

Posterior a ello, instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de Lima se pronunciaron al respecto y reprocharon de manera tajante las expresiones vertidas e instaron a que se evalúe y se destituya al ministro de Educación, quien no es la primera vez que es cuestionado por este tipo de temas.

"Frente a las deplorables declaraciones del ministro de educación, Morgan Quero, al indicar que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, en respuesta a la pregunta de una periodista sobre los 50 fallecidos durante las protestas del 2022-2023, la Defensoría del Pueblo expresa su total rechazo e indignación ante estas ofensivas afirmaciones que afectan la memoria de las víctimas y reviven el dolor de sus familiares", dijo la Defensoría del Pueblo.

Morgan Quero: ¿cuál es la postura del Congreso ante expresiones del ministro de Educación?

La República no tardó en consultarle a los congresistas sobre las declaraciones de Morgan Quero. El congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, expresó que no había escuchado las declaraciones en el momento, ya que se encontraba en el pleno. Sin embargo, no dudó en calificar las palabras de Quero como "completamente fuera de lugar" y "grotescas". "Es impropio que un ministro de estado pueda manifestarse de esta manera", afirmó Aguinaga.

Por su parte, el congresista Américo Gonza comentó que sí estuvo siguiendo los descargos del ministro, quien intentó aclarar que sus palabras se referían a "violadores". "Es un poco complicado, ustedes los señalan, no es la primera vez que personas desatinadas del ministro hacen comentarios así. Creo que la población sacará sus propias conclusiones", indicó Gonza.

El congresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, fue aún más contundente en su crítica. "En un momento de desborde, las personas revelan lo que realmente tienen dentro de su corazón y su mente. Con esas declaraciones, el señor ministro no debería continuar en su cargo. Hace mucho daño al gobierno y a la importante cartera de educación", sostuvo.

Finalmente, el congresista José Cueto calificó las declaraciones de Quero como "terribles" y sugirió que el ministro debería tener más cuidado con sus expresiones. "Parece que el señor no sabe controlar lo que dice y luego se disculpa, alegando que no dijo lo que dijo. Sin embargo, el video muestra claramente lo contrario", afirmó Cueto.

Morgan Quero: ¿qué situación atraviesa el ministro tras llamar ratas a víctimas de protestas?

Ante esta situación, el Congreso viene impulsando una moción de interpelación. Congresistas como Carlos Zeballos y Roberto Sánchez anunciaron que durante el transcurso del jueves 12 de diciembre, una moción de interpelación contra Morgan Quero podría ser presentado. No obstante, este sería recién debatido en marzo de 2025, dado que el primer Periodo Anual de Sesiones 2024-2025 culmina el 15 de diciembre.

Por su parte, el ministro de Dina Boluarte, a través de su red social X, aseguró que todo fue una consuión y dio más detalles desde su perspectiva de lo que había sucedió con la periodista. "En el contexto de mi participación en el VI CER en Piura, declaré sobre el debate en torno a la pena de muerte en contra de los violadores. Una reportera me consultó sobre los derechos humanos y supuse que se refería al tema de la pena de muerte".

"Lamento profundamente, la confusión generada. Mi respuesta estuvo dirigida exclusivamente en condenar a quienes cometen crímenes atroces contra nuestros niños y niñas", agregó.

Por su parte, la Organización Nacional de los Familiares Asesinados y de las Víctimas de las Masacres de 2022- 2023 expresaron su total rechazo e instaron a todas las instituciones autónomas del Estado a pronunciarse tras haber denigrado a la memoria de los familiares.

"Condenamos las nefastas manifestaciones de este indigno ministro de Educación, digno representante de un Gobierno nefasto y violador de Herechos Humanos, un funcionario representante de la Educación del Perú debería tener un alto grado de empatía para proteger a los más vulnerables, después de haber perdido a nuestros seres queridos en una cruel masacre los años 2022-2023", publicaron.