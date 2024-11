Durante conferencia de prensa en la ciudad de Trujillo, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se refirió a sus lujosos viajes realizados a países como México y Dubái, los cuales se hicieron conocidos a través de las fotos e historias que publicó en sus redes sociales. Al respecto, indicó que como servidor público tiene derecho a descansar y a cobrar un mes de vacaciones al año, pero que lo está 'cobrando' dividido en varios tramos.

"Yo soy un trabajador público, tengo derecho a descansar, pero al contrario, no soy irresponsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, los 30 días los he compartido en 3 o 4 tramos porque no puedo abandonar la región 30 días", indicó.

César Acuña explica de donde salió financiamiento para viajes

En otro momento de la conferencia, Acuña explicó que los viajes que realizó al extranjero junto a su familia no le habría costado "ni un solo centavo" al Gobierno Regional. "Sin ser vanidoso, uno puede viajar a donde tenga la posibilidad de viajar. Si algunos medios lo toman a mal para mí no lo justifica", precisó.

Por otro lado, se refirió al caso de la congresista de su partido Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, quien es acusada de crear una 'caja chica' con recortes de sueldos. "Lamento que sea alguien de APP, pero si exijo que investiguen y que previa evaluación y seguimiento se le condene", sentenció.

César Acuña viajó a Abu Dhabi, Emiratos Árabes, tras pedir licencia por 10 días. | Foto: Kelly Acuña / Yolanda Goicochea/LR.

César Acuña registra 40 días de ausencia como gobernador en 2024

Ni la inseguridad ciudadana lo detiene. El gobernador César Acuña ha acumulado un total de 42 días fuera del país en lo que va del 2024, tras solicitar su tercera licencia del año. Anteriormente, Acuña estuvo ausente del 24 de mayo al 1 de junio y del 28 de julio al 8 de agosto, sumando 21 días en total.

En abril, viajó a China por 11 días, un viaje que está bajo investigación de la Contraloría debido a posibles vínculos con su universidad privada. Además, según el portal investiga.pe, Acuña tiene programada otra licencia del 11 al 19 de diciembre, lo que elevaría su tiempo fuera del país a 51 días, superando los 45 días que acumuló en 2023.

A pesar de las críticas, Acuña ha defendido sus ausencias, asegurando que fueron planificadas desde principios de año y que el trabajo regional sigue en marcha bajo la gestión de su equipo, con la vicepresidenta regional Joana Cabrera asumiendo temporalmente el mando.