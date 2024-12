César Acuña solicita cuarta licencia en solo un año y se ausentará de sus funciones como gobernador de Trujillo

César Acuña se ausentará una vez más de sus funciones como gobernador regional de Trujillo. Por medio de una misiva, el líder de Alianza para el Progreso (APP) comunicó al Consejo Regional de La Libertad que usará la licencia "por motivos personales y sin goce de haber" desde el miércoles 11 al 19 de diciembre de este año.

"Obviamente, en caso de emergencia, y en lo que fuere necesario acudir a mi concurso, estaré siempre disponible de manera virtual", asegura Acuña. Asimismo, precisó que durante su ausencia la vicegobernadora, Joana Cabrera Pimente, asumirá su cargo temporalmente.

César Acuña se ausentará temporalmente de sus funciones como gobernador de Trujillo. Foto: Alonso Ramos/X

Antes de esto, Acuña ya había tomado una licencia en tres ocasiones: del 24 de mayo al 1 de junio, del 28 de julio al 8 de agosto, del 4 al 13 de octubre. En este último lapso, el gobernador viajó a Dubái a pesar de que en la región que dirige se desarrollaba una serie de protestas ciudadanas para exigir mayor seguridad.

Al ser cuestionado por ello, el gobernador dijo: “Yo soy un trabajador público, tengo derecho a descansar, pero, al contrario, yo no soy irresponsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, los 30 días los he compartido en 3 o 4 tramos porque no puedo abandonar la región 30 días”. Sobre su viaje a Dubai, la autoridad regional afirmó que “tengo derecho, como cualquier colaborador, a descansar; y tengo derecho también, sin ser vanidoso, de viajar a donde tenga la posibilidad de viajar”.

César Acuña registra 40 días de ausencia como gobernador en 2024

El gobernador César Acuña ha acumulado un total de 42 días fuera del país en lo que va del 2024, tras solicitar su tercera licencia del año. Anteriormente, Acuña estuvo ausente del 24 de mayo al 1 de junio y del 28 de julio al 8 de agosto, sumando 21 días en total.

En abril, viajó a China por 11 días, un viaje que está bajo investigación de la Contraloría debido a posibles vínculos con su universidad privada. Además, según el portal investiga.pe, Acuña tiene programada otra licencia del 11 al 19 de diciembre, lo que elevaría su tiempo fuera del país a 51 días, superando los 45 días que acumuló en 2023.

A pesar de las críticas, Acuña ha defendido sus ausencias, asegurando que fueron planificadas desde principios de año y que el trabajo regional sigue en marcha bajo la gestión de su equipo, con la vicepresidenta regional Joana Cabrera asumiendo temporalmente el mando.