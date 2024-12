Congreso no consigue aprobar contrarreforma que elimina los movimientos regionales

El Congreso no pudo aprobar la contrarreforma que elimina los movimientos regionales. Solo 70 congresistas votaron a favor de esta ley que apuntaba a excluir la competencia de los partidos políticos en las elecciones municipales y regionales.

Con esta decisión, el intento del fujimorismo y sus aliados de modificar la Constitución para concretar esa maniobra fracasó. No hubo consenso en las bancadas. Solo los grupos de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Libre, Avanza País, Somos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia respaldaron el dictamen.

En cambio, las bancadas de Podemos Perú, Bloque Magisterial, Acción Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo y el Bloque Democrático Popular no se sumaron a este intento de excluir a los movimientos regionales de los procesos electorales.

Como la propuesta era una reforma constitucional, necesitaba de 87 votos en dos legislaturas diferentes. En mayo de este año, 92 parlamentarios respaldaron la iniciativa. Sin embargo, en este periodo el apoyo disminuyó en la segunda votación.

Fue determinante que Podemos Perú y Acción Popular no se sumen al bloque fujimorista. Sin los dos tercios a favor en la segunda votación lo que le espera a este dictamen es pasar al archivo.

El proyecto también iba a permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Esa parte de la propuesta fue la más defendida por el fujimorismo y sus bancadas aliadas.

Defensores de la contrarreforma

La parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, fue parte de ese bloque. "Nosotros hemos votado por nuestra reelección, ¿y por qué no vamos a votar por la reelección de alcaldes y gobernadores? ¿Tenemos más derecho que ellos?", expresó la fujimorista.

Su colega de Avanza País, Alejandro Cavero, se sumó a ese coro y apoyó el proyecto de reelegir alcaldes y gobernadores. "Ideológicamente es un tema de libertad. Aquí no hay tal cosa como la autoreelección. Es el pueblo quien decide (…). Ya vamos a tener más de 50 partidos. Esto es una cuestión de libertad y soberanía del pueblo para que democráticamente decida", sostuvo.

Del mismo modo se expresó el congresista de Somos Perú, Jorge Morante: "En general, no hemos tenido mayores problemas con ese tipo de temas. La población, cuando ha visto que una autoridad no cumplió sus expectativas, no la ha reelegido. Sobre los movimientos regionales, a lo largo de los años hemos tenido muchos gobernadores que fueron a la cárcel y todos fueron de movimientos regionales".

El argumento de que la eliminación de los movimientos regionales fortalecerá los partidos políticos, no convenció en el hemiciclo. En la oposición, los congresistas señalaron que esa ley iba a atentar contra el derecho de participación en las elecciones.

Cuestionaron exclusión de movimientos regionales

El congresista de la Bancada Socialista, Alex Flores, calificó de inconstitucional la iniciativa. "Atenta contra el derecho a elegir y ser elegido. ¿Cuál es la razón para desaparecer los movimientos regionales? Los partidos tienen miedo a la competencia", enfatizó.

El parlamentario de Acción Popular, Ilich López, recordó que el plenario de su agrupación política acordó no apoyar dicha iniciativa. "Cuando se plantea una posición se hace respetando los postulados de un partido político. Y ratifico lo que ya dijo el plenario de Acción Popular: no vamos a votar por este proyecto de ley", manifestó.

Mala maniobra del fujimorismo

El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, pudo plantear que se vote por separado la reelección de alcaldes y gobernadores y la eliminación de movimientos regionales. Eso hubiera cambiado el desenlace de la decisión del Pleno.

El fujimorismo todavía puede plantear una reconsideración para votar otra vez el dictamen. Caso contrario, el debate queda paralizado hasta el 2025, un año en que los congresistas comenzarán su campaña para reelegirse como diputados o senadores.