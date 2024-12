El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, expresó sus impresiones sobre la propuesta de pena de muerte realizada por Dina Boluarte luego del asesinato de una menor de edad en Villa María del Triunfo. En diálogo con Exitosa, el letrado sostuvo que la propuesta es "absurda" debido a la falta de argumentos técnicos que la respalden.

"Es antitécnica, corresponde a lo que hemos venido denominando una suerte de populismo jurídico. Ayer las noticias eran sobre la pena de muerte, impulsada por la propia presidenta. Esto nuevamente parece un absurdo", indicó.

Además, Canelo expresó que, bajo la línea en la que se busca plantear la medida, lo correcto sería que esta también se aplicara no solo contra los agresores sexuales de menores, sino también contra los políticos corruptos que hayan atentado contra el tesoro público y las instituciones del Estado.

"A ver, imaginemos que la pena de muerte se imponga a depravados que violen y maten a niños. Está bien, imaginemos que es así. La pena de muerte, en esa lógica, debería aplicarse también a los corruptos. Porque aquí los corruptos están libres de polvo y paja a través de las leyes que se han venido dando, pero a todo el mundo se le ponen una serie de normas durísimas. (...) pero a los corruptos no", finalizó.

Especialistas rechazan la pena de muerte propuesta por Dina Boluarte

En medio de las críticas a su gestión, Dina Boluarte propuso la restauración de la pena de muerte en Perú. La presidenta presentó esta iniciativa tras el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, ocurrido el 8 de diciembre. Según Boluarte, la pena capital sería una "medida extrema" para combatir delitos de esa magnitud, argumentando que no se puede permitir que criminales de este tipo queden impunes. Sin embargo, aunque el dolor provocado por crímenes tan atroces puede hacer que algunas personas vean con buenos ojos esta propuesta, expertos en derecho lo consideran un enfoque inapropiado.

Distintos especialistas brindaron sus observaciones sobre la propuesta a La República. Juan José Quispe, abogado especializado en derechos humanos, calificó la pena de muerte como una medida "totalmente inviable" en el corto y mediano plazo desde una perspectiva jurídica. Esto se debe a que Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte. En 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que el país no podía ampliar los casos en los que se podría aplicar este castigo. Para modificar esta situación, Perú tendría que retirarse del tratado, lo que requeriría una serie de pasos legales y políticos que podrían demorar más de un año.

Otros expertos también dieron sus puntos de vista. El abogado penalista, Mario Amoretti, coincidió en que esta iniciativa no resolvería los problemas de seguridad en el país y, además, recordó que la pena de muerte ya fue rechazada por la opinión pública en el pasado. Por su parte, el abogado constitucionalista Erick Urbina destacó la falta de efectividad de esta medida. "La última vez que se impuso la pena de muerte en Perú fue en el caso del 'Monstruo de Almendariz', un hombre afroamericano al que se le aplicó esta pena y luego se descubrió que era inocente. A mi juicio, el sistema judicial peruano no asegura que cualquier ciudadano reciba un trato justo. En diversas ocasiones se ha demostrado que el margen de error es considerable. Es una medida populista, inviable y no cuenta con un consenso en la postura del Estado", declaró para Exitosa.