El pasado 24 de febrero, la presidenta Dina Boluarte estuvo acompañada con un promedio 20 policías, cuando se dirigió al sur del país. Desde Palacio de Gobierno hay contradicciones sobre si la mandataria estuvo en el condominio de Mikonos. Primero, el 29 de octubre, Freddy Hinojosa, vocero presidencial, dijo que la titular del Poder Ejecutivo no estuvo en la residencial; sin embargo, un día después, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dio otra versión y señaló que sí estuvo en le referido lugar.

Un reportaje de Cuarto Poder revela más detalles de lo sucedido aquel día. El dominical accedió a la lista de la comitiva que resguardó el cofre presidencial que trasladó a Dina Boluarte y que conducía el suboficial Félix Montalvo, quien hasta el momento, no ha declarado en la Comisión de Fiscalización que lidera el congresista Juan Burgos, por no tener permiso del alto mando policial.

La investigación revela que, el 24 de febrero, desde Palacio de Gobierno se utilizó el cofre presidencial con placa de rodaje EGR844, conocido como 'Wara'. La comitiva estaba lidera por Alex Antúnez, comandante PNP, que se desempeña como jefe del departamento de seguridad presidencial.

En el detalle se conoce que, el cofre presidencial, que manejaba Félix Montalvo fue resguardado por 4 'seguidoras', como se le denomina a las camionetas del Ministerio del Interior, además de una liebre (policía motorizada) y una escolta de avanzada que se posicionaba adelante.

De esta manera, el cofre fue en marcha hacia el sur del país. Tres policías motorizados abrían paso. En la escolta de avanzada se dirigía un mayor PNP, un capitán PNP y un suboficial de conductor. Por su parte, en dos vehículos iban a bordo dos mayores y seis suboficiales; mientras que en la tercera unidad se encontraban tres suboficiales, según lo informado por Cuarto Poder.

Dina Boluarte: confirman que ningún auto presidencial estuvo en Mikonos

El presidente de la Junta de Propietarios del condominio de Mikonos informó que el de febrero no se registró el ingreso de ningún auto presidencial. Según mencionó, ningún seguridad o vecino de la residencial reportó la llegada de la mandataria.

"No ha llegado ningún carro, ni de lujo, ni negro que a ellos los hagan suponer que ahí iba la presidenta. No tenemos antecedentes aquí en la garita de que haya sucedido (…) Nunca ha pasado ningún vehículo por acá", indicó Herrera en Punto Final.

La reciente declaración de Gabriel Herrera reafirma lo dicho el pasado 29 de octubre, en la Comisión de Fiscalización, en el que señala si Dina Boluarte ingresó a Mikonos lo debió hacer “por la maletera de un auto o camuflada”, por la falta de reportes del personal de seguridad.