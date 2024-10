Se contradicen. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, dieron dos versiones diferentes sobre si Dina Boluarte estuvo o no en el condominio Mikonos, luego que el vehículo presidencial -denominado 'Cofre'- fuera visto al sur de Lima en febrero donde, semanas antes, se había realizado un operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón.

Por un lado, el titular de la PCM expresó en la conferencia de prensa del 30 de octubre que "la señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. No puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue, ni con quién se entrevistó porque esto forma parte de la reserva que debemos tener porque se trata de la presidenta de la República". Sin embargo, el vocero presidencial dijo lo contrario.

Fredy Hinojosa salió en una conferencia de prensa el 29 de octubre a negar que Dina Boluarte haya estado en el condominio mencionado durante el 24 y 25 de febrero. "La presidenta de la República, el día que es materia de todas estas informaciones, lo hemos dicho una y varias veces, estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima. Nunca se dijo que estuvo en esta residencia Mikonos", acotó Hinojosa.

No obstante, la versión de Gustavo Adrianzén no sería la única contraria al vocero presidencial. La semana pasada, en el dominical Cuarto Poder, el abogado del chofer del 'Cofre' aseguró que Félix Montalvo sí a dejó a Dina Boluarte el 24 de febrero en el condominio Mikonos para que pueda reunirse con un conocido. Además, durante la Comisión de Fiscalización se reveló que la jefa de Estado no regresó en otro vehículo oficial y sin una escolta, tal como ella lo dijo en una conferencia de prensa pasada.

Gustavo Adrianzén se enoja y concluye conferencia tras pregunta sobre contradicciones de Dina Boluarte en Mikonos

En la misma conferencia de prensa de la PCM, luego de que una periodista le preguntara sobre las versiones contradictorias de la presidenta Dina Boluarte y su vocero Fredy Hinojosa respecto a su presencia en el condominio Mikonos, el primer ministro Gustavo Adrianzén mostró su descontento, calificando como "cantaleta" la insistencia de la prensa en este asunto y culminó la sesión.

Con un tono sarcástico, el primer ministro expresó que no pueden estar "preguntando por ahí" sobre la ubicación o las reuniones de la presidenta, destacando que ella cuenta con un protocolo de seguridad distinto al de él o cualquier ministro, y que no pueden divulgar información sobre sus actividades. Sin embargo, evitó aclarar la discrepancia entre las declaraciones de Hinojosa y las versiones oficiales que ha dado Palacio de Gobierno.