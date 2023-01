Congresista Edwin Martínez calificó de terroristas a protestantes en Arequipa

Con información de Leonela Aquino/ URPI-LR

El congresista Edwin Martínez lanzó una fuerte crítica contra los protestantes. Para el legislador de Acción Popular, los manifestantes que marchan contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso son terroristas. Estas declaraciones las ratificó a La República este lunes 16, tras el arribo de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, a la ciudad de Arequipa.

Martínez realizó una comparación con la recientemente capturada Rocío Leandro Melgar, camarada ‘Cusi’, quien formaba parte del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y sería integrante de la Nueva Facción Roja de la organización terrorista Sendero Luminoso, de acuerdo a la Policía. Esta fue captada entregando dinero a cocaleros para las protestas en dicha región.

“¿A la camarada Cusi donde la han encontrado? ¿En una manifestación o no?, ¿hay terroristas o no? La respuesta está dada. En Arequipa hubo calma, no hubo muchos disturbios. Pero en Majes quemaron 3 fábricas y allí ha habido mano terrorista. Todo aquel que destruye la propiedad pública y privada, que quema la Fiscalía, el Poder Judicial es porque algo esconde ¿no? (…) utilizan estas marchas de la corrupción”, comentó.