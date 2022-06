Katy Ugarte: Si (Juan Silva) tiene que ir preso irá preso, es su responsabilidad

La congresista cusqueña reafirma su respaldo total al presidente Pedro Castillo. En una defensa cerrada asegura que acusaciones de corrupción que salpican al jefe de Estado son pura difamación. Sobre los audios de la presidenta del Congreso, su bancada del Bloque Magisterial, aún no definió una posición.

¿Por qué abandonaron Perú Libre?

Bloque Magisterial tomó la decisión de retirarse de Perú Libre por no coordinar decisiones que a veces se han tomado en un grupo y las votaciones en el Congreso nos han afectado bastante. Es por eso que luego de un análisis en una reunión, decidimos retirarnos respetuosamente, dando las gracias al vocero (Waldemar Cerrón)

¿Cuál fue el punto de quiebre?

La última votación por el Tribunal Constitucional. No hubo una comunicación concertada que debió haber en la bancada y no se llegó a debatir esas designaciones. Eso nos ha generado malestar. Ellos han decidido, los voceros, que, no haya debate.

¿El Bloque Magisterial es la bancada oficialista?

Es lo que han dicho los colegas del Perú Libre. Nosotros solo éramos invitados. No somos partidarios ni afiliados a Perú Libre. Vamos a seguir trabajando en favor del gobierno, de las mayorías, a eso hemos ido al Congreso. El pueblo nos ha elegido para agendar leyes y tener que servir al pueblo. Esa es nuestra misión.

Pero también los han elegido para fiscalizar...

Vamos a seguir dándole ese soporte al presidente. No se habla en la prensa las cosas que se está trabajando, salen solo acusaciones y nunca dicen el trabajo que está haciendo el presidente y todo el Ejecutivo. Se está trabajando.

¿No le preocupa la corrupción que se investiga en torno al presidente? Eso no lo ha inventado la prensa.

No vamos a blindar a nadie, pero ahí directamente tiene que responder el exministro (Juan Silva). Si tiene que ir preso irá preso, es su responsabilidad. Son cargos de confianza, el presidente también se siente realmente muy mal. El da la confianza y a veces le pagan mal.

Las acusaciones de Zamir Villaverde salpican al presidente Castillo.

De un prontuario, de una persona con un rosario de denuncias, ¿qué credibilidad podríamos tener? Para mí es una situación de difamación que quieren inmiscuir al presidente, el no administra los ministerios, el que es responsable es el (ex) ministro con todo su equipo.

Si no hizo nada, ¿por qué no quiere ser investigado?

¿Por qué solo a este presidente se le persigue? La Constitución claramente indica que un presidente no puede ser acusado ni investigado durante su mandato. Tenemos precedentes cuando era fiscal la señora Echaiz dio un informe que no da lugar. Se nota claramente un perseguimiento político. Quieren vacar al presidente

¿La investigación no ayudaría a recuperar confianza?

Por qué no respetamos primero lo que dice la Constitución. No puede ser investigado, perjudica el trabajo que debe realizar, desestabiliza el país. Él fue elegido democráticamente por 5 años. Es al único presidente históricamente que en el Perú se le persigue día y noche , ya no sé qué más querrán denunciar, hasta lo que sueña le van a investigar al presidente.

¿Quién es responsable de lo que dice Zamir Villaverde?

De un prontuario, de una persona que no tiene credibilidad. Sin pruebas. Lo que están haciendo es tratar de hacer ver como si el presidente tuviera la responsabilidad de la acción que ha hecho el exministro. Él debe responder por estas investigaciones.

¿Pone las manos al fuego por el presidente Castillo?

El presidente está trabajando por el pueblo, sin embargo, nadie es perfecto en la vida. Tenemos errores. Si tal vez en designación de ministros, ya le hemos sugerido que haga un buen filtro para evitar estas acciones, ojalá nos escuche. Queremos que continúe y se respete la democracia en el país.

¿Qué opina de los audios de la presidenta del Congreso? ¿Apoyarán la moción de censura que presentará Perú Libre?

Todavía no nos hemos reunido en bancada. No hemos tomado una decisión unánime.

¿Cuál es su posición?

Mi posición es que no es pertinente audios donde prácticamente se desestabiliza el país. Ahora más que nunca se corrobora la ambición de poder, de querer vacar al presidente, eso estaba pasando estos meses en el Congreso, la confrontación fuerte entre grupos políticos y el país lo ha percibido, por eso tenemos una desacreditación tan fuerte en el Congreso.

¿Qué piensa de María del Carmen Alva?

Lo dijo claramente quiere ser presidenta, incluso de su reelección, se nota que tenía esa ambición siempre.

Pero ha dicho que los audios fueron manipulados...

Bueno, tendremos que escuchar la veracidad de los audios. Hay que darle el espacio que necesita.