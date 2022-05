RMP sobre la tesis de Pedro Castillo: “La conclusión ha sido que no es plagio, es copia”

Este 12 de mayo, el Congreso tuvo una agenda recargada con las interpelaciones al primer ministro, Aníbal Torres, y los ministros de Trabajo y Energía y Minas, Betssy Chávez y Carlos Palacios, respectivamente. Rosa María Palacios sostuvo que el temblor que remeció Lima en horas de la tarde reveló un hecho bastante inusual.

En las imágenes que transmitía el canal del Congreso, se pudo visualizar, según Palacios, que mientras el ministro de Energía y Minas respondía al pliego interpelatorio, el hemiciclo estaba vacío.

“Ahí no había nadie. ¿Qué ha dicho el Congreso respecto a la participación de los periodistas en el hemiciclo? Que tienen que acondicionar una sala, pero que no pueden entrar al hemiciclo y ¿por qué? Porque no quieren tomas de lo que acabamos de ver. No quieren toma abierta y nos lo dijo el señor Montoya, que nosotros debemos ver el producto finalizado porque en el Parlamento pasan cosas. Claro que pasan cosas, no trabajan”, señaló.

Por otro lado, precisó que el comportamiento de la congresista Patricia Chirinos durante las interpelaciones grafica lo que es el Legislativo hoy en día. La integrante de Avanza País hizo referencia al aspecto físico de la titular del Ministerio de Trabajo. “Ancha, robusta e ineficiente... es la burocracia que está carcomiendo nuestro país. Por eso siguen aferrados al poder, especialmente la ministra Chávez que responde de manera irrespetuosa, hinchada de arrogancia”, dijo en su intervención.

Para Palacios, es lo más “vulgar” que se haya podido visualizar en el Parlamento. Agregó que se tiene mucho que criticar a Betssy Chávez. No obstante, la funcionaria no debió discutir sobre su cuerpo, sobre todo con otra mujer.

Pero lo peor vino con Aníbal Torres. El primer ministro invitó a Patricia Chirinos a pasar juntos por un examen psiquiátrico “para ver quién se encuentra mal”. Asimismo, solicitó al congresista Carlos Anderson a someterse a un test de inteligencia.

Hasta el momento, se ha presentado una moción de censura contra Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas, “por su manifiesta falta de criterio para designar profesionales idóneos en puestos clave en PetroPerú”.

Asimismo, Betssy Chávez también enfrentaría una moción de censura, así lo anunció el fujimorista Alejandro Aguinaga.

“Si tuviéramos un Congreso serio, no serían ministros, de eso no hay duda. Una no promueve el empleo y el otro obstaculiza la inversión minera”, explicó.

No era plagio

La comisión investigadora de la Universidad César Vallejo llegó a la conclusión de que la tesis para obtener el grado de magister de Pedro Castillo y Lilia Paredes “mantiene un aporte de originalidad” pese a tener un 43% de similitud con otros trabajos académicos.

La conductora de “Sin guion” cuestionó cómo la UCV ha validado la tesis de la pareja presidencial si esta no tiene citas y lo único no copiado son las conclusiones del trabajo. Agregó que la universidad de César Acuña está legitimando esta práctica y, en consecuencia, perjudicando el futuro de sus alumnos.

“La conclusión ha sido que no es plagio, es copia y estaba presente ahí César Acuña. Nos han dicho que no se puede publicar porque tiene derecho de autor y lo tiene que autorizar el presidente y su esposa, entonces ¿para qué tiene valor académico? No hay justificación. El presidente hizo un mal trabajo, mintió”, insistió.