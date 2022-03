Castillo sobre moción de vacancia: “El Perú no se puede paralizar por una confrontación”

El presidente de la República, Pedro Castillo, llegó este jueves 24 de marzo a Puno para la entrega de viviendas bioclimáticas Sumaq Wasi en el centro poblado Isla Chilata, además de cumplir otras actividades. En su discurso a la población, se refirió a la moción de vacancia en su contra que será discutida en el Pleno del Congreso este lunes 28 de marzo, y señaló que el país no puede detenerse por ese tipo de conflictos.

“El Perú no se puede paralizar por una confrontación que no ha sido creada por nosotros. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que, en el marco de un derecho constitucional, tener ese derecho de elegir y ser elegido, postular a la presidencia de la República, y que el pueblo te haya dado la razón? Nosotros no hemos venido a ponerle zancadillas al país, sino, por el contrario, a estar juntamente con ustedes. Esperamos que dejemos de lado esta polarización (sic)”, señaló.

En esa línea, reiteró que asistirá al hemiciclo a fin de responder ante la representación nacional por los cuestionamientos en su contra que motivaron la medida para destituirlo. No obstante, Castillo señaló que “la prensa” está intentando desprestigiar a su gobierno en vísperas de su cita con el Legislativo.

“La próxima semana estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del Gobierno. Esta semana, hoy día y mañana, hay una campaña demoledora contra el Gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes, montajes, algunos audios y algunos videos, para que esta prensa haga creer. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso”, indicó desde Puno.

Castillo propuso masificación del gas

De otro lado, Castillo Terrones mencionó que el Poder Ejecutivo presentó hace varios meses atrás un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de masificar el gas natural en las regiones.

Sin embargo, esto no ha sido impulsado, por lo que tratarán de tramitar el tema por iniciativa propia y así poder hacer llegar “este gas a todos los peruanos”.