El titular del Ministerio del Interior, Alfonso Chávarry, el policía que reemplazó por mandato del presidente Castillo al exfiscal Avelino Guillén, quiso estrepitosamente referirse al Día Internacional de la Mujer. El oficial cajamarquino enunció en su paporreta a las mujeres entendidas como sujetos solo a partir del hombre y las funcionalidades que cumplen. Voces políticas como las de Rocío Silva advierten que “es una demostración de que a este Gobierno no le importamos las mujeres y están totalmente rezagados del reconocimiento de derechos”.

Activistas como Liz Meléndez, directora de la ONG Flora Tristán, mencionan que existe una naturalización en los discursos falocéntricos que Chávarry encarna, donde el varón es el centro del universo: la vinculación de la mujer a un espacio cerrado como la casa, el reconocimiento a partir de “trabajos silenciosos” como el cuidado del hogar (no remunerado en el país) y la romantización que implica la santificación de las féminas.

Como recuerda la excongresista Rocío Silva, esto es un agravante por la consideración del contexto de violencia sistemática: solo en 2021 hubo 136 feminicidios y más de 5.900 mujeres desaparecidas. “¡Estas son cifras de vergüenza para un país como el Perú, que se jacta de pretender entrar a la OCDE! ¡¿Y quieren regalarnos una flor?!”, agrega.

Discurso sexista y machista de Alfonso Chávarry

El ministro Chávarry considera a la mujer un “factor preponderante de la vida del hombre”. Para él, que ejerce un puesto de poder, el éxito depende de esa “asesora” y “cuidadora” que —entiende arcaicamente— es la mujer. “La mujer es la que vela por el bien del esposo y del hogar”, dijo.

“Son declaraciones lamentables viniendo de un ministro. Deben de tener mínimamente claro no la importancia de las mujeres al servicio de los hombres, sino como sujeto de derecho, que viene reclamándose hace más de 40 años”, dice Liz Meléndez sobre lo dicho por Chávarry. Es una mirada antiderechos.

Es así que el ministro del Interior incurre en el entendimiento de la mujer solo a partir de su contribución a la vida del hombre, que siempre está afuera y ella dentro. “Los comentarios discriminatorios son el resultado de la ignorancia, del desinterés, de la idea cursi de que a la mujer ‘hay que protegerla’. No se dan cuenta de que están pensando como si el hombre fuera el paradigma de ser humano y las mujeres, las inferiores y subalternas, que merecemos que nos quieran”, añade Silva Santisteban.

Imprecisión intencionada de Chávarry para no hablar de la violencia de género

En un momento de su intervención, Chávarry habla de que “no sabemos (los hombres) valorar el valor (sic) que tenemos en una mujer”. Acto seguido, dice que ellas ejercen un “trabajo silencioso” (que se entiende como la crianza del hogar) y que ellas “están iluminadas”. El funcionario recae en la romantización de la explotación laboral de las mujeres no remuneradas por hacer las labores domésticas.

Esto es peligroso, además, porque desde que se decretó la pandemia por COVID-19, la sobrecarga en la crianza fue sepultada en los hombros de las mujeres.

“Estos discursos, que pretenden ser moralmente correctos, son el producto de un patriarcado dependiente, desigual y colonial que educa en la discriminación y en las masculinidades tóxicas. El ministro Chávarry es el hijo perfecto de este patriarcado y no le interesa cambiar. Está en el poder y es ‘condescendiente’ con nosotras las mujeres, a quienes nos llama ‘complemento’. ¡Ridículo!”, responde Silva Santisteban sobre la sobreestimación del titular del Interior.

Liz Meléndez advierte, además, que narrativas como las de Chávarry promueven un sistema binario que salta pronto a la vista: las mujeres que no crían, no son madres u optan por no serlo, las féminas que discurren de la idea prototípica de lo que debe ser una mujer son malas. Las que no, por supuesto, para discursos como los que enuncia, son buenas.

El sobrepasamiento a la norma sobre el enfoque de género

Existe una norma sobre el enfoque de género al que todo servidor público debe acogerse. Sin embargo, ese no parece ser el caso de Chávarry y muchos otros políticos, como el ex jefe de gabinete Guido Bellido.

En esa línea, Silva Santisteban sentencia: “Lo mínimo que debería hacer mañana (Alfonso Chávarry) es rectificarse; personalmente, opino que la Policía requiere de otro tipo de liderazgos para dejar de ser indiferentes ante la violencia de género. ¿Cuál es la gasolina de este tipo de violencia? La impunidad y el responsable es el Estado”.