Camones a Castillo por presunta licitación irregular: “El país necesita respuestas inmediatas”

La congresista de Alianza para el Progreso y primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, se pronunció sobre la presunta licitación irregular que habría ocurrido luego de que el presidente Pedro Castillo se reuniera en Palacio el último 18 de octubre con el gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, y el empresario de biodiésel Samir Abudayeh, quien días más tarde consiguió una licitación de US$ 74 millones con la mencionada empresa público-privada.

“El presidente Pedro Castillo continúa en su postura de no esclarecer las denuncias que aparecen en diversos medios de comunicación. A esto se suma la demora de nuestro sistema de justicia. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con esta situación de incertidumbre para los peruanos?”, publicó en su cuenta de Twitter.

Enseguida, añadió: “ El país necesita respuestas inmediatas, señor presidente. Reafirmo mi posición de lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga ”.

Tuit de Lady Camones. Foto: Twitter

La bancada de Alianza para el Progreso también emitió un comunicado sobre la situación que enfrenta el jefe de Estado y exigió una pesquisa profunda para esclarecer si existe algún acto fuera de la ley que involucre a Castillo Terrones.

“ APP exige una investigación exhaustiva. Ante la denuncia periodística de presunto favorecimiento a proveedor de Petroperú, que tuvo reunión con el presidente (Pedro Castillo), exigimos una intervención inmediata de Fiscalía y Contraloría . Corrupción se combate sin excepciones”, escribió el grupo parlamentario en su red social.

Gerente de PetroPerú niega conocer Samir Abudayeh y Karelim López

El gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arévalo, ha negado conocer al empresario proveedor de biodisel Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op., así como a la asesora Karelim López, pese a que el registro de visitas de Palacio señala que los tres estuvieron reunidos con el presidente Pedro Castillo el 18 de octubre en horarios muy similares.

“Enfáticamente, yo declaro no conocer a estas personas y no me he reunido con estas personas. Yo estoy reuniéndome con el presidente cada semana, cada 10 días, porque estamos trabajando un programa que se llama Petrobalón Popular, que próximamente vamos a salir con un precio de balón, (por el) que va a salir favorecido toda la mayoría”, declaró Chávez en entrevista con Latina.