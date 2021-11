Jaime Quito: “Pediría a la presidenta del Congreso que dé su balance de estos 100 días”

El legislador de Perú Libre Jaime Quito solicitó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, emitir un balance de los primeros 100 días de la gestión del Legislativo, a propósito de los comentarios sobre estos tres meses de Gobierno del presidente Pedro Castillo. Además, señaló que durante este periodo ya es común en “la derecha” interponer medidas en contra de los ministros.

“La derecha está arrebatada en este caso de las interpelaciones, las mociones de censura. Es la práctica normal que han venido realizando los grupos de derecha en el Congreso desde el primer momento que nos hemos instalado. Pediría a la presidenta del Congreso que también dé su balance de los 100 días de alcance que hayamos podido hacer leyes para las grandes mayorías , creo que está negativo ese balance”, indicó a la prensa.

En otro momento, opinó acerca de la interpelación al titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, debido a la polémica ocurrida por los ascensos irregulares en el Ejército. Para Quito, es un intento para justificar la posible destitución de Castillo Terrones.

“Me parece que hay una trama que el Congreso ha venido realizando y que ahora el Ejército se suma, espero que esté equivocado (...) se está tramando la vacancia a Pedro Castillo, que nosotros hemos venido anunciando”, dijo el congresista de Perú Libre.

En seguida, respecto a las designaciones irregulares en las Fuerzas Armadas, acotó: “A mí me gustaría también preguntar en esta práctica que se ha venido dando dentro del Ejército, si realmente los generales que se han ido nombrando tienen los méritos suficientes para poder llegar a ese cargo” .

Jaime Quito hizo llamado a Pedro Castillo para que sea firme en sus decisiones

El legislador Jaime Quito mencionó que hay varias cosas por cambiar en el país, para lo cual “se necesita firmeza”. En esa línea, hizo un llamado al presidente a fin de “que haya firmeza y decisión para poder hacer los grandes cambios que necesita nuestro país”.

“Yo no soy ‘conspiromaniaco’ pero lo que sí veo es que aquí las cosas no están nada claras y llamo a que la población esté atenta a estos hechos porque la derecha no descansa para traerse abajo a un gobierno que ha nacido de las canteras del pueblo”, añadió.