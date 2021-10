JNE oficializó la resolución que devuelve inscripción al Partido Morado

La Resolución N.º 0851-2021 que devuelve la inscripción al Partido Morado fue publicada, por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, luego de que el último domingo 2 de octubre el ente electoral declarara fundado el recurso de apelación presentado por Jarek Tello, personero legal de dicha organización, para que la agrupación participe en las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

El documento detalla que, si bien el Partido Morado no obtuvo al menos cinco representantes en el Congreso, una de las principales causales de exclusión, sí logró el 5% de votos válidos a nivel nacional durante los últimos comicios electorales.

En ese sentido, se señala que, en el Acuerdo del Pleno, del 14 de enero del 2020, se apunta “q ue la interpretación correspondiente a la valla de cancelación de inscripción (…) debía regirse en sentido estricto por su contenido y promoviendo la protección al derecho de la participación política ”.

“Efectivamente, el Partido Morado no alcanzó al menos cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción; no obstante, sí alcanzó el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso. Así las cosas, a l no configurarse la condición B, entonces, la consecuencia de cancelación de inscripción como partido político no se materializa ”, señala la resolución.

Resolución N.º 0851-2021 que devuelve la inscripción del Partido Morado. Foto: captura/documento

A través de su cuenta Twitter, Jarek Tello, personero legal del Partido Morado, saludó la publicación de la resolución. “ Desde un inicio sabíamos que la cancelación era ilegal, por eso decidimos apelar (…) La ley siempre estuvo de nuestro lado ”, señaló.

Asimismo, Tello anunció que tras mucha insistencia ante la mesa de partes del JNE, su organización política pudo presentar las fichas de los candidatos que buscan participar en las próximas elecciones. “¡El Partido Morado está listo para seguir aportando al país desde la política!”, dijo.

Julio Guzmán

Julio Guzmán dejó la presidencia del Partido Morado

Otro de los puntos pendientes en el Partido Morado es la elección de su próximo presidente, esto tras la renuncia de Julio Guzmán a ese cargo, luego de que en las últimas elecciones el candidato presidencial obtuviera el 2,26% de los votos válidos.