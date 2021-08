Pedro Castillo: No esperaré que censuren a un ministro; si no trabaja se irá a su casa

Una vez más, el presidente Pedro Castillo llegó a Piura, donde llevó a todos sus ministros. Desde allí, les advirtió que los cambiará si no cumplen con su labor. “Nosotros no vamos a esperar que el Congreso busque una censura a los ministros. El que no trabaja tiene que ir a su casa”, advirtió.

Tras escuchar las demandas urgentes del gobernador regional de Piura, Servando García, y de los diferentes alcaldes distritales y provinciales, el jefe del Estado les aseguró que tienen las puertas abiertas del Ejecutivo, y añadió que los ministros tienen que ir a las zonas donde haya necesidades.

“Tienen que venir al lugar de los hechos. No hay necesidad de sacar una cita. Es su obligación”, remarcó.

“Están acá para trabajar”, enfatizó y agregó: Igual hay que hacer con las autoridades.

Dio estas declaraciones en un contexto en que la bancada Renovación Popular presentó una moción para interpelar a varios ministros cuestionados, antes de que se vea si le dan la confianza al gabinete.

Castillo cuestionó a los funcionarios que “se creen eruditos”, pero están solo en las oficinas y no se ven los resultados.

“Las escuelas están cayéndose, faltan hospitales, (hay) niños abandonados, la agricultura en pésimas condiciones, los pueblos totalmente abandonados, aislados. Por eso tenemos que trabajar de forma integral. Un ministro no puede estar trabajando mientras el alcalde está parado mirando; o el alcalde trabajando y el Gobierno central juzgando”, expresó.

Y exhortó al ministro de Transportes a que se estructure un plan de emergencia para empezar a tomar acciones a fin de impulsar la conectividad de los pueblos aislados en Piura y el resto del país.

Asimismo, el presidente invocó a todas las autoridades a empezar a tomar medidas de prevención para mitigar el fenómeno de El Niño; que, según los expertos, será fuerte el próximo año.

Sin experiencia política

El jefe del Estado se defendió de las críticas a su gestión. “Pueden decirnos que no tenemos experiencia, pero hemos llegado a este lugar donde no tenemos que pagar ningún favor político a nadie, ningún favor económico a nadie y por eso tenemos toda la autoridad moral para ir a cada rincón del país para que el dinero que se invierta sea para las grandes necesidades”, señaló.

Comentó que se pondrán de acuerdo para volver dentro de un tiempo e ir a los diferentes pueblos para ver cómo están trabajando. Y añadió que “si no avanzan en un tiempo prudente”, el Gobierno central lo asumirá para evitar demoras y corrupción. Agregó que para ello la próxima semana viajará el contralor de la República.

Anunció que mañana sostendrá una reunión con los gobernadores regionales en Palacio de Gobierno.

Empresas pagan

Por la mañana, Castillo visitó San Lorenzo, donde expresó que está comenzando a ordenar la casa. “El Palacio de Gobierno no es solo para los de arriba, es para el pueblo”, dijo.

Afirmó que no los van a distraer con cortinas de humo.

El mandatario agradeció a la población por su tolerancia y resaltó a las empresas que han comenzado a pagar sus deudas tributarias pendientes.

“Aquellas empresas que decían que Pedro Castillo va a llevar al abismo al país, y ahora están entendiendo. Hay empresas que venían debiéndole al país y están acercándose a pagar. Eso es importante para darles a los más necesitados”, manifestó.

Autoridades de Piura presentan demandas

El presidente Pedro Castillo recorrió la zona de San Lorenzo, afectada por el sismo del 30 de julio pasado, y anunció la entrega de 19 millones de soles para atender los requerimientos urgentes de la población.

Horas más tarde, en la capital piurana lideró una reunión, junto con su gabinete, en la que escucharon los pedidos de las autoridades.

El gobernador regional Servando García solicitó que se declare de interés nacional la inversión en proyectos de agua y saneamiento para disminuir la anemia y desnutrición; así como apresurar los grandes proyectos de la reconstrucción para evitar inundaciones producto del fenómeno de El Niño.

El burgomaestre de Castilla, José Aguilar, solicitó la reubicación del aeropuerto debido al crecimiento demográfico.

Demandas. Autoridades presentaron sus pedidos al gabinete. Foto: difusión

