Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete con versiones distintas sobre las ‘vacunas vip’

En audiencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete y la extitular del sector de Salud Pilar Mazzetti tuvieron ayer versiones distintas , con respecto al supuesto conocimiento previo del presidente de la República, Francisco Sagasti, sobre el acceso irregular a la vacuna de Sinopharm por parte del excanciller.

Astete y Mazzetti se presentaron como parte del trámite de las denuncias 423 y 427 por presuntas infracciones constitucionales. De prosperar este proceso, ambas podrían ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos, juntamente con el expresidente Martín Vizcarra.

Si bien las denuncias 423 y 427 son contra Astete, Mazzetti y Vizcarra, ayer quedó nuevamente en evidencia que el Congreso busca estirar este caso, con el fin de comprometer al actual presidente Sagasti.

Por ello, buena parte de las intervenciones y preguntas de los congresistas giraron en torno a la versión del presunto conocimiento de Sagasti, sobre el acceso a la ‘vacuna vip’ de parte de Elizabeth Astete.

Las dos versiones

Tal como lo había expresado en un escrito dirigido a la subcomisión, la excanciller Astete sostuvo que Sagasti le dio su anuencia para acceder a la vacuna.

“Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error”, expresó.

En otro instante comentó: “En el momento en que le hablé al presidente y le expliqué las razones por las cuales estaba considerando vacunarme, él me miró fijamente y asintió. En ningún momento vi un gesto de desaprobación o me dijo ‘no lo hagas o hablémoslo en otro momento’. Yo salí convencida de Palacio de que contaba con el asentimiento o la anuencia del presidente de la República”.

Ante la pregunta sobre si Pilar Mazzetti estaba presente en la reunión donde supuestamente Sagasti le dio su anuencia, Astete dijo: “Entiendo que la ministra Mazzetti escuchó, si no todo, por lo menos una parte (sobre supuesta anuencia de Sagasti a su vacuna)”.

Sin embargo, en la misma sesión Mazzetti rechazó tal versión: “No he tenido yo conocimiento de esa parte de la conversación. Esa parte sí me temo que tengo que dejarlo claro”.

El Ejecutivo responde

Astete también se refirió a la premier Violeta Bermúdez, al señalar que supuestamente en la reunión del 11 de febrero esta última le sugirió que no comprometa en estos hechos al presidente Sagasti. “Yo le dije, de manera enfática, que le avisé al presidente antes de mi vacunación. Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente”.

Esta versión fue rechazada por Bermúdez. “Niego la afirmación de la exministra Astete. No nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada, por el contrario, al enterarnos le aceptamos inmediatamente su renuncia”, expresó.

Por la noche, Palacio emitió un comunicado mencionando que Sagasti “ratifica que es absolutamente falso que haya autorizado o dado su consentimiento para la irregular vacunación de la exministra o de cualquier otra persona”.

Según reiteran, Sagasti se informó del acceso a la vacuna de Astete recién cuando esta última renunció el 14 de febrero.

Demora en dos casos de Edgar Alarcón

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Carlos Pérez (AP), sigue retrasando dos denuncias contra Edgar Alarcón.

Franco Salinas (AP) entregó recién ayer su informe de la denuncia 372 y Carlos Pérez aún no designa al delegado de la denuncia 374, presentando retraso desde el 22 de enero.