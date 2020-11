Ántero Flores-Aráoz juró como primer ministro tras el golpe de Estado

El abogado Ántero Flores-Aráoz juró este miércoles como el nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Manuel Merino de Lama, quien llegó al poder tras la aprobación ilegal de la vacancia de Martín Vizcarra.

En una breve ceremonia, cuya transmisión duró menos de tres minutos, se concretó lo anunciado en la noche del último martes: el también exministro de Alan García será quien dirija el Gabinete Ministerial de “transición”.

Con un reducido grupo de invitados, la juramentación se ejecutó solo para Flores-Aráoz, al no tener aún la relación de ministros que dirigirán el país en medio de la crisis nacional.

Aún sin ministros

Según confirmó el abogado, Merino de Lama le ofreció el cargo en la noche del último martes, y en la mañana de este miércoles recién se reunirían para analizar las propuestas de posibles integrantes del equipo.

Horas antes, Ántero Flores-Aráoz comentó que ya tenían el nombre del nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que no sería él quien lo anuncie a la prensa. Por otro lado mencionó que le gustaría que Pilar Mazzetti continúe frente al Ministerio de Salud, pero no ha logrado conversar con ella.

“Yo quisiera que fuera (Pilar Mazzetti), pero dependerá de ella. Yo la estoy llamando, todavía no he podido (conversar con ella), no ha contestado la llamada”, mencionó.

Respecto al canciller, mencionó que él busca que sea una persona que no cumpla funciones en el servicio diplomático o que ya las haya cumplido y se encuentre en estado de retiro.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.