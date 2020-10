Raúl Diez Canseco: “En Acción Popular, lamentablemente, hay mucha desunión”

Con información de Jessica Merino/ URPI-GLR

Raúl Diez Canseco declaró sobre el retiro de su precandidatura a la presidencia por AP, que comunicó el pasado miércoles 14 de octubre.

“Uno no puede estar predicando algo que no hace. En Acción Popular, lamentablemente, hay mucha desunión. He querido tener la decisión, que no ha sido fácil porque amo a mi país y mi partido. Me preparé muchísimo”, dijo el empresario tras presidir la entrega de 130 concentradores de oxígeno en San Isidro.

En ese sentido, se refirió a las discrepancias que existen en el interior del partido fundado por Fernando Belaúnde Terry.

“Pienso que hay que unificar y por eso he tomado esa decisión (...) Espero que exista en estas horas reflexión para mis queridos correligionarios. Ojalá que hoy tengamos en Acción Popular muy pocos candidatos. Por eso me he puesto de costado, pero invocando a la unidad”, manifestó Diez Canseco.

Precandidatos de Acción Popular

Con la salida de Diez Canseco de las elecciones 2021, las precandidaturas que quedarían en AP son las de Yonhy Lescano, Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaúnde.

Cabe resaltar que en su último plenario nacional, la agrupación acordó que sus candidatos deben tener como mínimo cinco años de afiliación para postular a la Presidencia y un año para el Congreso.

Por otra parte, los comicios internos de Acción Popular se realizarán a fines de noviembre bajo la modalidad ‘un militante, un voto’.

Renuncia de Diez Canseco

El dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) anunció que no continuará en la carrera a la presidencia mediante un video publicado en sus redes sociales.

“ Promover la unidad no puede esperar hasta el 28 de julio del próximo año , tiene que darse desde ahora, es de hoy. La primera señal de ese desprendimiento por la unidad debe darse en casa, en nuestra casa”, subrayó.

Pensando en el país y en la unidad del partido, decidí no continuar en la carrera a la candidatura de la presidencia de la República. La propuesta de cambio está en la #EstrategiaParaElDesarrolloNacional - #AcciónPerú2021 Jóvenes, juntos saldremos adelante!https://t.co/lgnmJH2Kpd — Raúl Diez Canseco (@rauldiezcanseco) October 15, 2020

