Presentan proyecto de ley que castiga duramente la corrupción en tiempos del COVID-19

La iniciativa legislativa propone la pena máxima de cadena perpetua contra los funcionarios que se aprovechen de esta coyuntura para cometer actos de corrupción.

Ante la aparición de los primeros indicios de corrupción durante la cuarentena para enfrentar el COVID-19, la congresista Felícita Tocto Guerrero, de la bancada de Somos Perú, ha elaborado un proyecto de ley que castiga con cadena perpetua esta repudiable práctica.

La representante de la región Cajamarca sostuvo que no se debe permitir que en una situación tan complicada para el país algunos funcionarios se aprovechen de la coyuntura para cometer este grave delito.

“Eso debería ser señalado como traición a la patria, no podemos permitir situaciones como ésta en ningún nivel de gobierno. El proyecto de ley será presentado este lunes para que sea debatido. Estoy segura que nuestros compañeros van a aceptar la iniciativa porque ya se están viendo varios casos”, señaló Felícita Tocto.

Agregó que entregará el proyecto de ley a la Oficialía Mayor porque las comisiones no han terminado de instalarse. También solicitará la exoneración de comisión, de manera que la propuesta sea debatida en el Pleno a la brevedad.

Por otro lado, Tocto Guerrero se reunió esta semana con el ministro de Salud Víctor Zamora para tratar sobre el número de pruebas diarias de COVID-19 que se están realizando, los ventiladores que aún no se están usando, la tasa de mortalidad por otras enfermedades, el fortalecimiento del personal de salud en el interior del país, así como de la situación de miles de cajamarquinos que pugnan por retornar a su región.

“He ido con el congresista por La Libertad, Mariano Yupanqui, también de mi bancada. El ministro dijo que nos responderá mediante un documento. Aprovechamos esta reunión para que pueda canalizar el caso de los jóvenes provincianos que han venido a Lima a estudiar y trabajar pero por la cuarentena ya no lo pueden hacer. Ellos están sin recursos y no reciben ningún bono. Para volver a Cajamarca se han inscrito 21 mil personas y solo hay cupo para 600. La gran cantidad de personas que se han registrado hasta el viernes demuestra que están pasando una situación muy grave, ya no pueden subsistir en Lima”, anotó la parlamentaria.