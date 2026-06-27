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ONPE abre proceso disciplinario contra exsecretario general que denunció alteración de datos y equipos de computo

La ONPE informó que inició un procedimiento administrativo contra el exsecretario general Elar Bolaños luego de las denuncias que difundió sobre presuntas irregularidades dentro del organismo electoral. El jefe interino, Bernardo Pachas, afirmó que también se evaluarán acciones penales y descartó que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 corran algún riesgo.

Bolaños denunció presuntas irregularidades en las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: composición LR
Bolaños denunció presuntas irregularidades en las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: composición LR
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La ONPE inició un procedimiento administrativo disciplinario contra su exsecretario general, Elar Bolaños. La decisión fue confirmada por el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, durante una entrevista con Canal N. El funcionario explicó que el expediente fue remitido a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios tras las denuncias públicas realizadas por el exservidor.

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Pachas informó que la Procuraduría Pública de la institución también recibió el caso para determinar si corresponde presentar una denuncia en la vía penal. Según indicó, las afirmaciones de Bolaños no estuvieron acompañadas de documentos, informes técnicos u otro elemento que permitiera acreditar las presuntas irregularidades que denunció.

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El titular interino precisó que la salida de Bolaños no respondió a la aceptación de su renuncia. Señaló que la jefatura decidió retirarle la confianza y dejar sin efecto su designación como secretario general, una facultad prevista para este tipo de cargos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Además, aseguró que este episodio no afecta la preparación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Indicó que las actividades previstas por el organismo continúan conforme al cronograma aprobado y que la planificación del proceso electoral mantiene su curso.

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Bernardo Pachas descarta riesgos para las elecciones

Durante la entrevista, Pachas sostuvo que las declaraciones del exsecretario general carecen de sustento. Explicó que cada trabajador autorizado para acceder al sistema de gestión documentaria utiliza una clave personal e intransferible, la cual se renueva periódicamente. Con esos controles, afirmó que no existen indicios de manipulación externa de la información institucional.

Respecto a las contrataciones para los comicios de octubre, el jefe de la ONPE aclaró que hasta el 26 de junio no se había convocado ningún proceso de selección. Precisó que recién ese día se aprobaron los lineamientos que permitirán contratar servicios como la impresión de cédulas de sufragio, actas padrón y otros materiales indispensables para la jornada electoral.

También recordó que el cronograma oficial establece que los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) asumirán funciones el 1 de julio. Las contrataciones de mayor envergadura para el traslado del material electoral están previstas para agosto y contarán con el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

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