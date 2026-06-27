Un petrolero es bombardeado en el estrecho de Ormuz mientras Irán y Estados Unidos mantienen un agrietado acuerdo

El incidente se suma a un aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, afectando el flujo marítimo. Foto: AFP.

El incidente se suma a un aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, afectando el flujo marítimo. Foto: AFP.

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Un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz el sábado, según informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, en medio de una creciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán tras el alto fuego provisional.

De acuerdo con la información publicada, el buque sufrió daños en el puente de mando, aunque toda la tripulación se encuentra a salvo. El incidente se produce después de otro ataque contra un barco de carga ocurrido el jueves, en una secuencia de acciones que incrementó la tensión en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

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El viernes, 29 buques mercantes cruzaron la zona, según datos de seguimiento de Kpler, mientras que el miércoles se alcanzó un pico de 57 embarcaciones en tránsito. Sin embargo, el flujo marítimo sigue viéndose afectado por advertencias de seguridad.

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó que la evacuación de unos 600 barcos con aproximadamente 11.000 marinos atrapados en el Golfo se reanudará solo cuando se obtengan “confirmaciones adicionales” de seguridad. Hasta ahora, unos 2.500 marinos y 115 barcos han sido evacuados.

Continuación de los bombardeos entre Irán y Estados Unidos

En paralelo, el Centro Conjunto de Información Marítima elevó su nivel de alerta tras los recientes ataques, mientras que la televisión estatal iraní reportó que la Guardia Revolucionaria realizó “tiros de advertencia” contra embarcaciones no identificadas que intentaban cruzar por rutas no autorizadas por Teherán.

“El paso fuera del marco definido no se beneficiaría de las garantías de paso seguro”, había advertido previamente la autoridad marítima iraní, en referencia a las rutas utilizadas por algunos buques en la zona.

En el ámbito regional, Baréin denunció haber sido blanco de ataques con drones atribuidos a Irán, acusando a Teherán de “sabotear los esfuerzos de paz”. Irán, por su parte, afirmó haber respondido a bombardeos estadounidenses y calificó las acciones de Washington como una “violación flagrante” del acuerdo de alto el fuego.

El Departamento de Estado estadounidense y el Pentágono también participaron en la coordinación de operaciones logísticas en la región, mientras continúan los intercambios de acusaciones entre ambas partes sobre el cumplimiento del acuerdo firmado el 17 de junio.

En este contexto, el vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que Washington respetó el alto el fuego y advirtió que “la violencia será respondida con violencia”, al tiempo que responsabilizó a Irán de cualquier retorno al conflicto.

Incongruencia estadounidense

Los bombardeos estadounidenses del viernes incluyeron ataques a “lugares de almacenamiento de misiles y drones y emplazamientos de radares costeros en Irán”, según fuentes militares citadas en los reportes, en respuesta a incidentes previos en el estrecho.

Mientras tanto, Irán ha insistido en su control sobre las rutas de navegación en Ormuz, promoviendo el uso de corredores marítimos específicos y advirtiendo que cualquier incumplimiento será respondido. En paralelo, Estados Unidos ha impulsado rutas alternativas cercanas a la costa de Omán.

La situación ha generado preocupación en el mercado energético global, ya que el bloqueo parcial del estrecho ha provocado variaciones en el flujo de petróleo y reabre la incertidumbre sobre la estabilidad de una de las arterias comerciales más importantes del planeta.