➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 27 de junio, según Jhan Sandoval

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 27 de junio. | Foto: composición LR | Foto: Composición LR

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El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte sus pronósticos para cada uno de los 12 signos del zodiaco en su horóscopo de HOY, sábado 25 de junio y revela las energías que marcarán esta jornada en temas relacionados con el amor, el trabajo, las finanzas y el bienestar personal. Descubre las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas el mensaje que tienen los astros para ti!

¿Qué dice el horóscopo del sábado 27 de junio?

Aries: Sientes a la persona que te interesa inmersa en actividades ajenas a la relación. Este comportamiento te genera inseguridades y mucha desconfianza. Habla con ella, te entenderá y se disculpará.

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Tauro: Sin darte cuenta has estado excluyendo a una amistad de las últimas reuniones que has tenido con tus más cercanos. Hoy podrías tener algún reclamo de su parte. Discúlpate y trata de enmendar.

Géminis: Tienes varios planes para realizar con amistades, pero es posible que el cansancio producto de las últimas jornadas te obliguen a posponer y descansar. Necesitas recuperar energías.

Cáncer: Es posible que no toleres las críticas de un familiar que consideras no es empático contigo. Evita discrepancias, pelearte con tus seres queridos te afecta más de lo que la gente imagina.

Leo: Tomarás como referencia a una persona que resalta por su labor. Es necesario que sigas perfeccionando tus conocimientos para que sigas destacando. Tu ambiente laboral es muy competitivo.

Virgo: Haber dejado pendientes a lo largo de la semana te obligará a dedicarle tu tiempo a múltiples gestiones. No gastes más de la cuenta, engreír a tus seres queridos podría recortar tu presupuesto.

Libra: Te acompañará un gran optimismo y energía vital. Aunque tus amistades te inviten a salir, decidirás estar a solas para descansar y realizar aquellas actividades que tanto te apasionan. Te divertirás.

Escorpio: No permitas que emociones negativas te conduzcan a reacciones de las que luego te puedas arrepentir. Solo si mantienes la calma resolverás cualquier inconveniente en tu vida sentimental.

Sagitario: Ahora que quieres recuperar a esa persona que se alejó reflexiona en los motivos reales que te impulsan a buscarla. Que los celos ni el sentido de posesión tengan ningún gobierno sobre ti.

Capricornio: Habías descuidado temas domésticos, pero ahora cuentas con más tiempo y te dedicarás a organizar lo que había quedado pendiente. En el amor, esa persona muestra más constancia.

Acuario: Aunque te moleste el comportamiento de esa amistad, no te conviene comentar sobre su vida y decisiones personales, menos al entorno que tienen en común. No afectes tu imagen, sé prudente.

Piscis: Una persona que tiene pareja se acercará a ti. Evita caer en un triángulo amoroso, puesto que las consecuencias serían inmediatas. No canceles esa reunión con tus amistades. Te divertirás.