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Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Caliente de la Liga 2026

El enfrentamiento por la tercera jornada de la Copa Caliente de la Liga entre Sporting Cristal y Unión Comercio se disputará en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal y Unión Comercio se enfrentan por el Grupo D de la Copa de la Liga. Foto: Copa Caliente de la Liga/composición LR
Sporting Cristal y Unión Comercio se enfrentan por el Grupo D de la Copa de la Liga. Foto: Copa Caliente de la Liga/composición LR
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Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO juegan HOY sábado 27 de junio, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

El conjunto rimense marcha invicto en el torneo. En la jornada anterior, Sporting Cristal venció 2-1 a Estudiantil CNI y quedó a un paso de clasificar a la siguiente fase. En esta ocasión, enfrentará a Unión Comercio, equipo que, de ganar, podría ubicarse en el primer lugar del Grupo J.

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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Unión Comercio?

Sporting Cristal y Unión Comercio jugarán desde las 3.15 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente lista de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 4.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube Bicolor+, que cuenta con todos los derechos de transmisión del torneo. De igual forma, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, gracias a la cobertura online gratuita de La República Deportes.

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Sporting Cristal vs Unión Comercio: estadio

Este partido de Sporting Cristal por la Copa de la Liga lo jugará de local en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs Unión Comercio: pronóstico y apuestas

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre Unión Comercio.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (1,58), empate (4,25), gana Unión Comercio (4,75)
  • Betano: gana Sporting Cristal (1,57), empate (4,10), gana Unión Comercio (4,70)
  • 1xBet: gana Sporting Cristal (1,61), empate (4,14), gana Unión Comercio (4,03)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (1,57), empate (3,80), gana Unión Comercio (4,75).
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