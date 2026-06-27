Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Caliente de la Liga 2026
El enfrentamiento por la tercera jornada de la Copa Caliente de la Liga entre Sporting Cristal y Unión Comercio se disputará en el estadio Alberto Gallardo.
- Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la tercera jornada
- Erick Delgado arremetió contra fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “No es lo que necesita”
Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO juegan HOY sábado 27 de junio, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.
El conjunto rimense marcha invicto en el torneo. En la jornada anterior, Sporting Cristal venció 2-1 a Estudiantil CNI y quedó a un paso de clasificar a la siguiente fase. En esta ocasión, enfrentará a Unión Comercio, equipo que, de ganar, podría ubicarse en el primer lugar del Grupo J.
PUEDES VER: Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Unión Comercio?
Sporting Cristal y Unión Comercio jugarán desde las 3.15 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente lista de horarios.
- Costa Rica, México: 2.15 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.15 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 4.15 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
- España: 10.15 p. m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube Bicolor+, que cuenta con todos los derechos de transmisión del torneo. De igual forma, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, gracias a la cobertura online gratuita de La República Deportes.
PUEDES VER: Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”
Sporting Cristal vs Unión Comercio: estadio
Este partido de Sporting Cristal por la Copa de la Liga lo jugará de local en el Estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal vs Unión Comercio: pronóstico y apuestas
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre Unión Comercio.
- Betsson: gana Sporting Cristal (1,58), empate (4,25), gana Unión Comercio (4,75)
- Betano: gana Sporting Cristal (1,57), empate (4,10), gana Unión Comercio (4,70)
- 1xBet: gana Sporting Cristal (1,61), empate (4,14), gana Unión Comercio (4,03)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (1,57), empate (3,80), gana Unión Comercio (4,75).