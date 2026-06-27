Precio del dólar hoy, sábado 27 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Sunat: 110 empresas emitieron facturas falsas por más de S/1.025 millones, ¿cómo afecta a los contribuyentes?
- Pago de gratificaciones 2026: alertan multas de hasta S/110 mil a empresas por errores en el cálculo, ¿qué debes revisar antes de cobrarlo?
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 27 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,390 la compra y S/3,420 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 27 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Precio del dólar hoy, sábado 27 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?
El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, sábado 27 de junio?
• Compra: S/3,406
• Venta: S/3,415
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este sábado 27 de junio
El tipo de cambio para este sábado 27 de junio abrió en S/3,4130, según el portal económico Bloomberg.