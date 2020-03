Vizcarra pide a familias no cobrar bono de 380 soles si no lo necesitan

Coronavirus en Perú. El presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo este lunes un llamado a la conciencia de las familias a las que, por error, se les destinó el bono de 380 soles de apoyo del Estado, y pidió que no cobren el dinero si no lo necesitan.

El pedido del mandatario se dio luego de que se detectara que parte del dinero fue destinado a un grupo de personas que no pertenecen a los sectores de pobreza y extrema pobreza del país.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que el error en la asignación del apoyo económico responde a un fallo en la actualización de la información recabada en los censos nacionales.

“Puede ser que el padrón no fue actualizado y una familia ya salió [de la pobreza]. ¡Qué bien! Ahora, invocamos a la conciencia de esas familias a decir: yo no necesito de ese dinero, no lo voy a cobrar”, invocó el presidente de la República.

Al respecto, Vizcarra manifestó que las entidades encargadas de la adecuada modificación de estos datos son las municipalidades.

“Creemos que este padrón está bien, pero no es perfecto. No lo es porque quizá en alguna municipalidad no lo actualizaron como debieron. Por eso tenemos estos datos que apreciamos en estas quejas”, indicó el jefe de Estado.

En ese sentido, el presidente aclaró que el dinero que no se cobre no se perderá en el banco donde está depositado, sino que será devuelto al Estado para ser reinvertido a favor de la población.

Sostuvo, además, que los errores en el padrón son mínimos y que no afectarán al total de beneficiados.

Asimismo, indicó que están vaciando sus esfuerzos para ampliar el número de personas favorecidas por el bono de 380 soles y que se incluirán por lo menos a 500 000 familias más.

MEF: independientes serán incluidos en padrón de beneficiarios

La ministra de Economía y Finanzas, Maria Antonieta Alva, anunció la ampliación del bono de 380 soles para personas independientes que dependan de los ingresos del día a día.

Durante una entrevista a un medio televisivo, la titular del MEF comunicó que la ampliación del bono se hará para mínimo 500 000 hogares nuevos de personas en situación de pobreza e independientes. “Vamos a ampliar el padrón de beneficiarios esta semana”, señaló.