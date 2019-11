Barata declaró a fiscal que Odebrecht solo pagó a árbitro Horacio Cánepa

Uno de los documentos clave en el caso contra los árbitros que supuestamente recibieron sobornos a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht es el interrogatorio que autoridades brasileñas y peruanas le hicieron al ex superintendente de la empresa en Lima Jorge Barata. Se produjo el 25 de abril de este año, en Curitiba, Brasil.

“¿Puede usted precisar si previo al inicio de los procesos arbitrales seguidos entre Odebrecht y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones coordinó directamente o a través de un intermediario, con los árbitros, o realizó algún pago ilegal en forma de incentivo, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio en favor de ellos para influir en su decisión en el laudo arbitral?”, preguntó la fiscal brasileña que participó en la diligencia −y cuyo nombre no se difundió−, en la que intervino el fiscal Germán Juárez Atoche.

“El único pago al único árbitro del que nosotros tenemos conocimiento se hizo al señor Horacio Cánepa”, respondió Barata, según la traducción oficial.

"¿Tenía (usted) algún registro sobre los supuestos pagos o abonos en forma de incentivo, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio en favor de algunos árbitros nombrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones?", se insistió en la pregunta al responsable de los sobornos de Odebrecht en el Perú.

"No, no tenía ningún registro. El único registro que tenía era respecto a los pagos al señor Horacio Cánepa (...)".

“¿Puede precisar quiénes eran las personas que, en representación de Odebrecht, se encargaban de realizar, coordinar y destinar los supuestos sobornos de manera ilegal a los árbitros?”, persistió la fiscal brasileña, conforme la transcripción legalizada del interrogatorio a la que tuvo acceso La República.

"(...) Horacio Cánepa no estaba autorizado por Odebrecht para pagar sobornos a otros árbitros", contestó Barata. (...) Si él lo hizo, fue por motu proprio", apuntó Jorge Barata. Al respecto, en las audiencias, la fiscalía no documentó que Cánepa hiciera pagos por su cuenta.

Preguntas de fondo

El fiscal Germán Juárez ha solicitado al juez Jorge Chávez Tamariz 36 meses de detención preventiva para 16 árbitros que participaron en procesos de controversia con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que fueron favorables para la constructora brasileña. El requerimiento se basa fundamentalmente en las declaraciones de Horacio Cánepa Torre.

Sin embargo, Jorge Barata ha dicho que al único que pagaron para que torciera los arbitrajes fue a Cánepa. El desafío de la fiscalía es demostrar que Cánepa pagó, o hizo pagar, a 14 árbitros que han sido señalados. Hasta el momento, las únicas transferencias ilícitas detectadas corresponden precisamente a Horacio Cánepa, en el Banco Privado de Andorra (BPA), por un monto de 1 millón 442 mil dólares. Hasta el momento no se ha acreditado que algún otro árbitro que intervino en alguno de los procesos que ganó Odebrecht recibió dinero ilegal por intermedio del mismo banco u otra entidad. Y en las audiencias no se presentaron evidencias.

En el interrogatorio del 25 de abril, el fiscal Germán Juárez tuvo la ocasión de preguntar a Jorge Barata sobre algunos de los imputados.

“¿Conoce a Franz Kundmüller Caminati y Fernando Cantuarias Salaverry? ¿Sabe si estas personas junto con el árbitro Jorge Cánepa Torre en la controversia IIRSA Norte (...) les dio honorarios elevados o se les entregó dinero y, si fuese (así), a cambio de qué?”, preguntó la autoridad.

"No, no sabía", se limitó a responder el brasileño.

"¿Usted sabía que había una tarifa para efectos de pagar los honorarios de los árbitros?", persistió el fiscal Juárez.

“No, porque eso (...) era responsabilidad de los directores del contrato (proyecto). Los pagos oficiales (...) que se hacían por la vía de la contratación normal era responsabilidad de ellos. Yo no sé cómo era que se pagaba la tarifa de la Cámara de Comercio (de Lima). No sé cómo eran los honorarios que se pagaban a los árbitros. Me imagino que hay una tarifa establecida por la Cámara para los árbitros. Pero no hay ningún pago extra, que yo sepa, a los árbitros”, dijo Barata.

Nombres propios

En el caso de los árbitros Franz Kundmüller Caminati y Fernando Cantuarias Salaverry, el primero fue designado por la Cámara de Comercio de Lima y el segundo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sus honorarios fueron fijados por el tarifario de la Cámara de Comercio de Lima y abonados por el MTC. Hasta el día de ayer no se presentó evidencia que indicara que recibieron otros ingresos.

El fiscal Juárez también indagó si Barata conocía a los demás árbitros.

"Bueno, yo, en verdad, es muy probable que no vaya a conocer a ninguna de estas personas (...) porque yo nunca he indicado (señalado) a ningún árbitro y nunca estuve en contacto con ninguno de ellos", respondió Barata. Y precisó: "Bueno, al señor Horacio Cánepa sí lo conozco".

El fiscal interrogó a Barata por los integrantes de cada uno de los tribunales arbitrales, incluyendo a los que participaron por el laudo del 21 de agosto del 2013 en el que participaron Franz Kundmüller, como presidente; Horacio Cánepa, árbitro designado por Odebrecht; y Fernando Cantuarias Salaverry, nombrado por el MTC.

"A Horacio Cánepa claro que lo conozco, ya lo he dicho. Ese Fernando Cantuarias Salaverry, yo creo que he estado con él una vez. El nombre me suena, no me acuerdo dónde, pero sí lo conozco, lo ubico", explicó Barata.

"¿Se lo presentó Cánepa?", señaló Juárez.

“No, esto fue en la época en que él era abogado de Sedapal, o una cosa así, y tuvimos una reunión y él estaba presente. Y el nombre me suena. Pero, no. No tengo más detalle de esto”, contestó Barata.

La defensa ha aclarado que la persona que conoció Barata fue el exasesor legal de Sedapal por 20 años, Fernando Cantuarias Alfaro, padre de Fernando Cantuarias Salaverry. Para la defensa, esto es una prueba de que las declaraciones de Barata no fueron corroboradas.

El fiscal Germán Juárez fue persistente en el conocimiento que tenía Barata sobre los presuntos pagos de Odebrecht a los árbitros que participaron en las controversias de esta empresa contra entidades del Estado, como el MTC.

"Aparte del mecanismo que usted ha señalado del 1% que se le daba al señor Horacio Cánepa, que se depositaba a una empresa denominada Maxcrane Finance (en el Banco Privado de Andorra), ¿existió otro mecanismo de soborno directo o de entrega directa de dinero a los árbitros y funcionarios públicos del Estado peruano para que Odebrecht obtenga laudos favorables? De ser así, ¿quiénes eran los que entregaban o se encargaban de ellos?", preguntó el fiscal.

"La persona nuestra para poder gestionar los procesos arbitrales era el señor Horacio Cánepa. Lo que él hacía con los recursos, cómo lo aplicaba, si tenía otros socios en el proceso, si tenía otras personas a quienes les transfería parte de ese dinero, es de completo desconocimiento nuestro", arguyó Barata.

Para Cánepa solo se ha pedido impedimento de salida. Para los demás árbitros, detención preventiva por 36 meses.

Las cifras

- 1,4 millones de dólares pagó Odebrecht a Cánepa por los arbitrajes.

- 1,1 millones de dólares abonó Cánepa a otros árbitros.

- 36 meses de prisión preventiva pide la fiscalía para los árbitros.

Brasileño Raymundo Trindade reclutó a Cánepa

- Jorge Barata afirmó que quien contactó a Horacio Cánepa Torre fue Raymundo Trindade Serra cuando este ejerció como congresista por el Partido Popular Cristiano (PPC).

- El brasileño también manifestó que fue él quien autorizó los pagos de sobornos a Cánepa mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas. Cánepa actuó primero como asesor legal de Odebrecht y luego como árbitro a sueldo de la constructora brasileña.

- “A partir del momento en que él vira (se transforma) en árbitro, ya no se le podía pagar oficialmente (como asesor), porque no se veía bien, ¿no? (...) Entonces se le comenzó a pagar extraoficialmente a través del Departamento de Operaciones Estructuradas”, dijo.

Testigo en Curitiba

Declaración oficial de Jorge Barata, el 25 de abril del 2019, en la que afirma que Odebrecht solo pagó al árbitro Horacio Cánepa Torre.