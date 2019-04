Cusco: Argola demanda al GRC por S/ 1 millón y medio

Cusco. Un nuevo proceso arbitral deberá enfrentar el Gobierno Regional de Cusco (GRC). Esta vez, la empresa Argola, que estuvo a cargo de realizar los expedientes de saldo de obra y equipamiento del hospital Antonio Lorena, quejó a la entidad regional por un millón y medio de soles por un supuesto incumplimiento de contrato.

Pedro Galicia, procurador del GRC, informó que esta nueva demanda se encuentra en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La empresa exige el cumplimiento del pago total por el expediente realizado, del cual solo recibió el 20%. Galicia refirió que no se canceló el monto, debido a que el expediente, tras pasar por una pericia, estaba mal elaborado. “Es un trabajo ineficiente, este hecho lo discutiremos y lo comprobaremos durante el arbitraje, no se le pagó a razón de que ese expediente no sirve”, dijo.

El abogado aseguró que el GRC probará las deficiencias del expediente Argola. No obstante, este proceso podría demorar entre dos y tres años. "Ellos (Argola) podrían alegar daños y perjuicios, y el monto subiría a 3 millones. Tenemos la confianza de que no procederá", agregó.

Es de recordar que la gerenta general del GRC, Nelly Castañeda, el 11 de febrero pasado, anuló el contrato a Argola.