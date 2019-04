Nakazaki sobre prisión preventiva de PPK: "Muerte de García no ha hecho reflexionar"

El Poder Judicial ordenó esta tarde que Pedro Pablo Kuczynski cumpla una prisión preventiva por 3 años. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, la defensa del expresidente anunció que apelarán.

Para la Fiscalía, PPK habría cometido el presunto delito de lavado de activos de sobornos que Odebrecht le habría entregado cuando fue funcionario en el gobierno de Alejandro Toledo.

Para el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionario, el exmandatario de 80 años cumple con los requisitos para que se le ordene la prisión preventiva

Según informó César Nakasaki, defensa legal de PPK, tienen tres días para apelar y la sala dará una respuesta en 48 horas, tal como lo determina el marco legal.

El abogado consideró que el juez no ha decidido de la forma correcta. Reiteró que la razón para el arresto domiciliario es la edad, no la enfermedad.

"Que el fiscal no lo considere entiendo porque es un cazador pero que un juez que es el garante de la libertad no lo considere me preocupa. Lo voy a atribuir, con la mejor buena fe, a su falta de experiencia", declaró.

Nakazaki agregó que ellos consideraba hacer una recusación el juez, al evidenciar errores en la negación de la apelación de detención preliminar a PPK, pero no decidieron hacerlo porque querían acabar con la audiencia.

El magistrado se refirió también a la muerte de Alan García, quien se suicidó el último miércoles cuando iba a ser detenido por el avance en las investigaciones.

"Ese es un tema importante. Respecto al tema de salud que no tiene ningún interés, la muerte de García no ha hecho reflexionar aparentemente a algunos operadores de la justicia", manifestó.

La defensa de PKK señaló también que el juez "está haciendo desastre" al no analizar la parte de la declaración de Marcelo Odebrecht en el que niega que el exjefe de Estado haya hecho alguna gestión para el consocio brasileño.

Nakazaki se dirige a la clínica donde se encentra internado PPK, para explicarle su situación legal. El expresidente tendría que ser encarcelado en el penal de Barbadillo de la Diroes, donde se encuentra Alberto Fujimori.