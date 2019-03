Juez Concepción evaluará acuerdo con Josef Maiman

El acuerdo de colaboración eficaz firmado el viernes pasado por Josef Maiman con el Equipo Especial Lava Jato será evaluado por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Maiman ha entregado información para tres procesos que se siguen contra Alejandro Toledo: por los US$ 20 millones de Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, por los US$ 4 millones que habría entregado Camargo Correa, y por el caso Ecoteva.

El convenio, que consta de 81 páginas, además de los anexos con la información proporcionada por Maiman sobre los tres procesos, serán entregados en las próximas semanas al magistrado, quien realizará el control de legalidad.

Fue con el juez Concepción Carhuancho que se levantó la primera acta donde Josef Maiman se acoge a colaboración eficaz en 2017. La orden de prisión preventiva en contra del empresario varió a comparecencia restringida y se dejó sin efecto la orden de captura internacional. A partir de entonces comenzó a declarar en contra del expresidente Toledo.

Se estima que, tras la revisión del acuerdo suscrito hace unos días, se convoque a audiencia reservada en un corto plazo. La sesión contará con la asistencia de quienes celebraron el acuerdo. La Fiscalía, la Procuraduría y la defensa expondrán los sus fundamentos. El fiscal José Domingo Pérez sustentará el pedido de homologación del acuerdo, mientras que la defensa se allanarán a la solicitud de la Fiscalía.

Concepción Carhuancho deberá revisar la forma y el fondo del convenio. El juez aprobará el acuerdo si está dentro del marco de la ley.

Luego de la audiencia, el juez tiene un plazo de tres días para dictar sentencia para aprobar el acuerdo o un auto en caso de una desaprobación del documento. Cualquier decisión es susceptible del recurso de apelación.

Josef Maiman aceptó pagar una reparación civil de 1 millón 200 mil dólares y colaborar con la repatriación de US$ 11.615.106. Se trata de fondos congelados en una cuenta en Costa Rica, que ascienden a US$ 6.350.000, además US$ 5.265.106 de los fondos de la offshore Ecoteva. ❖

defensa