Soluciones definitivas

Luego de 50 días, el bloqueo al corredor de traslado del cobre que se extrae en Las Bambas, propiedad de la empresa MMG Limited, no puede continuar. No solo el plazo de la obstrucción es intolerable, sino el hecho de que una medida de protesta implique el corte de una vía de comunicación, un bien público que debe estar al servicio de todos.

La duración de esta toma de carreteras nos recuerda que el conflicto de Las Bambas es largo, y arrastra errores, extremismos y pragmatismos de los que no son ajenos la empresa, con sus antiguos y nuevos dueños, los comuneros y el Estado. En el fondo del problema se advierten tanto decisiones adoptadas inconsultamente, como la cancelación del mineroducto sin la modificación formal del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como una cultura monetarista de la mayoría de las comunidades de la zona de influencia del proyecto, puesta de manifiesto en otras negociaciones con la empresa.

En el punto actual del largo conflicto, los comuneros de Fuerabamba, originarios de Apurímac y reasentados ventajosamente en territorio del Cusco precisamente como resultado de una negociación con la empresa minera, reclaman el pago de una servidumbre por el uso de sus tierras para la construcción de la carretera y como compensación por el tránsito de vehículos de la empresa. Los comuneros pidieron inicialmente 30 millones de dólares y la empresa ofreció 50 mil soles por hectárea, en un trato áspero del que forma parte el asesoramiento de abogados especialistas en forzar medidas ilegales como el bloqueo de carreteras.

Los gobiernos tienen desde el año 2015 un desempeño tardío y medroso en este conflicto, cediendo intermitentemente a las presiones de las dos partes, omitiendo una actitud en procura de una solución definitiva considerando que Las Bambas produce el 2% del cobre del mundo y los derechos de las comunidades, separando en este punto las demandas justas y atendibles de las presiones por el pago de cupos.

Es correcta la posición inicial del gobierno contrario al pago de una compensación por el uso de una carretera. No obstante, este no ha sido diligente en el fomento del diálogo y el diseño de soluciones. Como en el cruento conflicto del año 2015, cuando murieron cuatro comuneros y muchos otros resultaron heridos, el Gobierno ha dejado que escale la violencia.

Es obvio que se requiere de autoridad y firmeza. No son los únicos ingredientes del orden público, que tiene una historia de fracasos si no viene acompañado de un diálogo activo y soluciones definitivas. Esta vez no vale patear el problema para adelante.