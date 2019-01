“Sería un error reubicar a informales en Plazuela González Prada”

P. Reyes/ W. Aranda

Trujillo

El presidente del Instituto de Economía y Empresa, Francisco Huerta Benites, manifestó que la actual gestión de Daniel Marcelo está cometiendo un error al considerar la plazuela González Prada para reubicar en galerías subterráneas a los comerciantes informales, porque a mediano plazo el centro de la ciudad se congestionaría más.

“Esta gestión no tiene ni idea. Primero se compromete en llevar a gente al Proind sin tener seguro si el terreno se lo van a dar. ¿Por qué habla si no es terreno suyo? Pero aun si lo fuera, está mal llevarlos. Pero más mal todavía está que ofrezca algo que no está en sus manos. Doblemente irresponsable”, enfatizó Huerta.

Explicó que es un concepto equivocado del alcalde, porque lo que se trata es darle una solución integral al comercio ambulatorio, buscarle espacios, pero no en la parte del centro histórico, porque el centro ya tiene alta densidad poblacional.

Dijo que de concretarse el proyecto, lo que va a generar en unos años es más congestionamiento, más contaminación, porque se convierte en un atractivo, cuando lo que hay que hacer es descentralizar.

Huerta sostuvo que los informales deben ser reubicados en “focos comerciales” fuera del centro de la ciudad, donde se construyan centros o galerías en los que se les brinde facilidades para adquirir stands pero que también el municipio o la Región les dé la promoción adecuada para que el público acuda y puedan vender.

“Las soluciones facilistas no dan resultados. Ahí está el esfuerzo del gobierno en darles apoyo de marketing, de publicidad, de promoción, medios de transporte para que la gente se acostumbre a llegar ahí. Se puede hacer. Lo más fácil es dar soluciones de corto plazo pero que terminan agravando el problema y eso es lo que esta actual administración no aprende”, agregó Huerta Benites.

Clientelaje

Por su parte el coordinador de la Federación Regional de Mercados de La Libertad (Fedemer), Fernando Reyes Cueva, refirió que muchos alcaldes siempre han visto a los ambulantes como un bolsón importante de votos y por eso no han llevado a cabo una lucha frontal por erradicarlos.

Si bien consideró buenas las medidas para liberar la avenida España de informales, le recordó al alcalde que también hay ambulantes alrededor de los centros de abasto.

“Es cierto que el problema social del comercio ambulatorio se politizó de tal manera que se ha buscado un clientelaje que ha hecho daño a la ciudad. Es decir, quienes eran candidatos, muchas veces cuando ganaron la alcaldía antepusieron los intereses de grupo antes que los de la ciudad, pensando en que los miles de informales son potenciales votos”, lamentó Reyes.

El dirigente aseveró que los mercados no están al margen del plan de reordenamiento municipal y por ello es responsabilidad de la comuna fiscalizar y supervisar el buen manejo de los centros de abasto.

“Los mercados son fiel reflejo de la ciudad, y hemos llegado a tener una ciudad casi a punto de colapsar, al igual que los centros de abasto. Eso es resultado justamente de la falta de autoridad edil, porque muchas gestiones no tuvieron la capacidad de manejar una urbe con las características de Trujillo”, puntualizó.

Reyes remarcó que el tema de la informalidad es tal que son familias completas las que se dedican a la venta ambulatoria de productos. “El padre o madre de familia pretende dejar a su hijo por herencia, una actividad prohibida. Las autoridades han sido simples espectadores. Además, personal de serenazgo muchas veces cobra cupos a los informales y eso es corrupción”, anotó, incidiendo en que la solución debe hacerse de manera integral.

Mercados rodeados de ambulantes

Fernando Reyes manifestó que los vendedores informales no solo están en la avenida España y jirones adyacentes, que han sido recuperadas hace poco por la comuna.

“También tenemos a los ambulantes rodeando los exteriores de los centros de abasto, lo cual supone un grave peligro, pues en caso de un movimiento telúrico o de un incendio los accesos de escape están obstaculizados para la gente y para la actuación de ambulancias y carros de bomberos”, advirtió.

El dirigente refirió que en distritos ocurre que muchas veces los mercados están semivacíos, y afuera los ambulantes tienen un gran movimiento comercial. “Eso se tiene que acabar con una formalización a través de medidas de las autoridades”, acotó.