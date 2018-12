JVQ: “Nunca busqué ni presioné al alcalde de Chiclayo por obras”

El congresista Javier Velásquez Quesquén negó que haya pedido algún favor al exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, sindicado como cabecilla de ‘Los Temerarios del Crimen’.

“Hay una mención. Yo no soy investigado. No me han hecho traslado de esta declaración del colaborador eficaz, pero niego haber buscado, presionado o influenciado al alcalde para que le dé obras al señor Miguel Nureña Sanguinetti”, afirmó.

El representante chiclayano por el Apra mencionó que existen incongruencias en la declaración del colaborador eficaz que lo acusa.

“He leído que el colaborador dice que en octubre del 2017 busqué al alcalde, lo presioné supuestamente para que le diera a Nureña la obra de la remodelación del parque Napo de José Quiñones, en Chiclayo. Eso es un hecho absolutamente falso. Basta con entrar a la página de la Municipalidad y ver en los documentos de Osce donde consta que esa obra fue entregada en julio del 2017, tres meses antes de la supuesta reunión” explicó.

No obstante, el congresista confirmó que sí se reunió en varias ocasiones con el exalcalde Cornejo, pero asegura que lo hizo acompañado de los comerciantes del mercado modelo de Chiclayo para impulsar la ley de expropiación del centro de abastos. ❧