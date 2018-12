EN EL DÍA DEL LOCUTOR

¿Son también periodistas?

Gonzalo Iwasaki, locutor y periodista.

Stricto sensu no. Pero, los periodistas de radio o TV sí son locutores; el latinismo locutoris significa “el que habla” y por lo tanto reporteros, comentaristas, narradores deportivos, los mal llamados “conductores” (lo correcto es “presentadores de Radio o TV”) son locutores. En el Perú algunos locutores prefieren llamarse periodistas (bien, si tienen el título profesional), pero a los periodistas no les gusta que los llamen locutores. Los antiguos “narradores de noticias” eran locutores que leían lo que redactores de diarios escribían en lo que llamábamos “lenguaje de periódico”. Pero el oyente debe sentir que le cuentan las noticias, no que se las leen. Conocí locutores que cuando leían mal, se justificaban: “así me lo escribieron”. Actualmente periodistas de profesión están al frente de noticiarios y redactan o preparan sus textos e intervenciones. Para todos, ¡Feliz Día del Locutor!

El pionero de la radiodifusión andina

soledad Nalvarte, periodista de Onda Digital TV.