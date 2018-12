Mesías y Benavides no se guardaron nada en debate

Edgar Jara Rodríguez

Cajamarca

Con rostros adustos, los candidatos a la región Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén y Walter Benavides Gavidia, representantes de Acción Popular (AP) y Alianza Para el Progreso (APP), respectivamente, cerraron su ciclo de participación de al menos en cinco debates, en el último organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mostrando sus mejores cartas, en el intento de llegar, sobre todo al sector joven y campesino, y convencerlos de que son la mejor opción para gobernar esta región andina.

Con un formato de seis bloques y escaso tiempo para desarrollar sus propuestas, ambos políticos tuvieron que esforzarse para resumir sus planes de gobierno en hora y media, aproximadamente que duró el evento.

Temas cruciales como corrupción, educación, agricultura, salud, medio ambiente y minería fueron privilegiados por el JNE, mereciendo respuestas concretas a estos desafíos.

Corrupción cero

Así, Guevara sostuvo que en su eventual gobierno habrá corrupción cero, con la articulación seria y fija de los procuradores, pero también con el control previo de lo que es el tema relacionado de la Contraloría General de la República, “con ellos debemos fomentar que la ciudadanía también participe y por supuesto que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado actúe de forma severa y castigue a aquellas empresas que incumplen con los contratos”.

El también excongresista insistió en dinamizar la economía en el corto plazo con motores: la construcción, carreteras, colegios, electrificación, agua y saneamiento, y modernizar las unidades ejecutores, donde debemos poner a los mejores profesionales para darle continuidad a las obras, tenemos el compromiso con el presidente Martín Vizcarra, que en su momento estuvimos con él, comprometiéndose a dar cinco mil millones de soles, durante los cuatro años, para dinamizar la economía de Cajamarca, a la construcción, el turismo, la forestaría y la agricultura, tiene que ser en el corto plazo.

“Vamos a dar cien mil títulos de propiedad, a los agricultores de toda la región, porque lamentablemente no tienen seguridad crediticia, hay muchas propuestas. Venimos caminando pueblo por pueblo por toda la región explicando y predicando el evangelio de Acción Popular, que predica esperanza basada en tres virtudes humanas, las más elevadas: justicia, libertad y solidaridad, es por eso que nosotros decimos a todos ustedes que con un espíritu honesto y constructor sacaremos adelante a nuestra región. No podemos estar desunidos, por eso es importante la unión, la concertación, el consenso, para que haya paz tiene que haber justicia, y si hay justicia habrá paz, y si hay paz habrá desarrollo. No queremos más conflictos sociales, hay que defendernos, hay que establecer el diálogo, establecer vasos comunicantes entre la clase política gobernante y también lo político, la juventud”, subrayó.

Toda actividad económica como la minera, explicó, responde a una legislación nacional, debemos invocar y exigir al Gobierno nacional para que norme a través del Ministerio del Ambiente, Minag, Senace, OEFA y Digesa, mientras ello no ocurra lo único que va a hacer es traer conflictos sociales al país en general, la minería requiere cambiar el modelo tributario, económico, legal; la ley que rige a la minería fue dada en el 1956 por el sabio Mario Samamé Boggio, propongo que un porcentaje del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras que actúan en Cajamarca, parte de eso debe quedarse en la región.

Paz social a inversiones

En tanto Walter Benavides, candidato de APP, que terminó puntero en la primera vuelta regional, volvió a recordar su largo peregrinaje por la región Cajamarca, durante diez años, enviando una indirecta a su oponente, al precisar que otros solo vienen por campaña política. “Hemos estado en los distritos más pobres haciendo las obras que necesita el pueblo, desde mi condición de gerente subregional de Chota y Cutervo, como ingeniero civil, lanzando un mensaje a los jóvenes, a las madres, pidiendo que el Estado tenga presencia, a los agricultores, que tienen un sueño de mayor producción para sus chacras”.

Mientras que el debate se desarrollaba en un céntrico hotel de Cajamarca, los seguidores de ambos postulantes se enfrentaban en los exteriores, acción que fue controlada por la Policía.

Al finalizar el debate, los candidatos de AP y APP recorrieron las céntricas calles de Cajamarca acompañados de sus seguidores.

“Vamos a ser una región para darle oportunidad a las mujeres”

Walter Benavides dijo representar a la juventud, la oportunidad del progreso, por ello invocó a las trece provincias de Cajamarca a que apuesten por un partido organizado como es Alianza Para el Progreso (APP).

“No soy un politiquero de palabra, sino un político de hechos, soy un cajamarquino de nacimiento, no uno que nació en Eten (Chiclayo). La ciudadanía tiene que saber elegir a quien te da la mano, no al que te rechaza, de esa manera vamos a ser una región para darle oportunidad a las mujeres, APP es un partido honesto, organizado a nivel de país. Les pedimos su respaldo este 9 de diciembre para trabajar por una región para todos”, expresó.