Recuerdan cuando Alan dijo que era "perseguido", pero que se quedaría en Perú

Lejos de su actual decisión, en 1992, el expresidente Alan García, desde la clandestinidad, dijo que era "perseguido" por la dictadura fujimorista, sin embargo, aseguró que eso no sería suficiente para salir del país, algo que no pudo cumplir, pues terminó pidiendo asilo a Colombia.

Hoy, en 2018, mientras que el líder aprista permanece en la residencia del embajador de Uruguay, lugar al que llegó para solicitar asilo, algunos usuarios de Twitter compartieron un video en el que García manifiesta que él prefería asilarse con sus "compañeros y compatriotas dentro del Perú."

"Ahora sin democracia, parece que se va a seguir haciendo lo mismo, pues ahora nos oponemos, no solo al modelo económico, sino a la primitividad y barbarie. Y aquí me voy a quedar haciéndolo así. De presidente galardonado y condecorado paso a ser un perseguido, pero me voy a quedar porque esa es mi responsabilidad con los apristas. ¿Qué somos muchos o pocos? No importa. lo importante es que si somos pocos debemos convencer a los demás y hacerles ver que pueden estar en un error, y que el mejor sistema es la democracia. [...] El asilo es la última opción que puede tener un político cuando se cierran las puertas internamente, pero mientras pueda asilarme con mis compañeros y mis compatriotas dentro del Perú, aquí estaré", dijo en aquella oportunidad el exmandatario.

Como se sabe, en la actualidad, tras conocer que el Poder Judicial dictó en su contra 18 meses de impedimento de salida del país, en el marco de las investigaciones por los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht, el último sábado 17 de noviembre, Alan García solicitó asilo diplomático a Uruguay bajo el argumento de que era víctima nuevamente de una persecución política.

Horas antes de pedir asilo, García Pérez dijo algo parecido a su declaración de 1992. A través de Twitter, aseguró que se allanaría a la decisión del Poder Judicial, ya que para él no era una sanción permanecer 18 meses en el país.