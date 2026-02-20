En una conferencia de prensa, este viernes la hija del periodista Hugo Bustíos, Sharmelí Bustíos, anunció que acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la condena de 12 años contra el exministro Daniel Urresti y ordenó su liberación inmediata por el crimen ocurrido en Ayacucho en 1988.

"Los jueces han sabido argumentar, esto no fue un favor que nos han hecho los jueces, los jueces han determinado la responsabilidad de Urresti por el asesinato de mi padre. Lo tomamos como una afrenta, hostigamiento, porque no nos dejan en paz. con estas leyes de impunidad, favores que no sé a quienes obedecen, nos generan un dolor profundo nosotros quisiéramos cerrar este duelo. no se trata de un caso mas, no se trata de un tema más de agenda, es mi padre", señaló.

"Hoy es su cumpleaños, hubiese cumplido 76 años y no lo tenemos aqui, entonces estos trucos de plazo, de que se venció o no se venció, es tan insultante, a mi me gustaría que se prescribiera también el dolor, que pasé y ya, pero no", comentó.

"No tiene un fundamento legal plano, vamos a acompañar las acciones que la familia, junto a IDL emprendan contra el TC", agregó.

Asimismo, anunció que se presentará una denuncia constitucional contra los magistrados del TC. Sobre esta medida, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, señaló que no espera mayores resultados en el Congreso, aunque precisó que se trata de una acción que será impulsada de todos modos como parte de las vías legales anunciadas.

"El TC ha tomado la peor forma de interpretación de cómo este tipo de casos no fueron abiertos o fueron archivados, sin mencionar luego leyes de amnistía, aquí pareciera que los crímenes contra los derechos humanos son actos estrictamente individuales cuya suerte van a depender básicamente de lo que hizo o no hizo el perpetrador y no las circunstancias históricas, judiciales y políticas que existían en nuestro país", señaló Rivera.

"Habrá que solicitarle a los jueces que hagan un control de convencionalidad, como en el caso de Las Gardenias, donde el juez inaplicó la sentencia que declaraba constitucional la Ley 32107. Nos parece que es lo mismo que deben hacer los jueces de esta corte penal nacional. Lo segundo tenemos que activar una denuncia constitucional contra los magistrados del TC porque hay evidentemente un avocamiento a una causa en trámite y eso es una violación grave a las disposiciones del articulo 139 de la Constitución", explicó.

"Lo tercero tendremos que evaluar y tomar una decisión casi inmediata de acudir al sistema interamericano porque nos parece que el TC no es que está simplemente equivocándose en sus argumentos, está generando condiciones de impunidad, de liberar a un condenado por asesinato de un periodista, el peor de los escenarios y la peor decisión posible que puede haber tomado un tribunal de esa naturaleza" , sentenció.

Cabe precisar que, tal como mencionó Sharmelí, esta decisión no evalúa la responsabilidad por los hechos ni constituye una absolución en el caso, sino que concluye que la privación de libertad carecía de base constitucional al sustentarse en una aplicación incorrecta del derecho penal, por lo que recurrirán a instancias internacionales en busca de justicia.

ANP rechaza liberación de Daniel Urresti

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresó su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena de 12 años de prisión contra el exministro Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, crimen ocurrido en Ayacucho en 1988.

“La Sentencia del Tribunal Constitucional sigue la línea de los negacionistas respecto de las violaciones a los derechos humanos, producidos en el Perú entre los años 1980 al 2000. El argumento para declarar fundado el Habeas Corpus se basa en la interpretación que hace la mayoría del TC a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, desconociendo tratados internacionales que el Perú ha suscrito y a los que se ha adherido", se lee.

Bustíos era corresponsal de la revista CARETAS y presidente en funciones de la Asociación Nacional de Periodistas en Huanta cuando fue asesinado el 24 de noviembre de 1988. Aquella mañana había salido a investigar un crimen atribuido a Sendero Luminoso en la localidad de Erapata. Tras acudir al cuartel de Castropampa para solicitar autorización para registrar imágenes, fue atacado a balazos y posteriormente alcanzado por explosivos, lo que terminó provocando su muerte.

“Debe recordarse que el 13 de abril de 2023 la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Penal Nacional emitió sentencia condenatoria contra Daniel Urresti Elera por el asesinato de Hugo Bustíos, decisión que fue confirmada el 19 de julio de 2024 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el 15 de enero de 2025, su defensa interpuso un habeas corpus contra los magistrados que lo condenaron, alegando vulneración de derechos fundamentales, acción que fue declarada improcedente en primera y segunda instancia constitucional (18 de febrero y 2 de junio de 2025, respectivamente)", mencionan.

Cabe precisar que el fallo señala que el Corte Penal Internacional, a través del Estatuto de Roma, reconoce el asesinato como crimen de lesa humanidad bajo determinadas condiciones y que entró en vigor para el Perú recién en 2002. En ese sentido, calificar como tal hechos ocurridos antes de esa fecha implicaría aplicar retroactivamente el derecho penal, lo cual está prohibido por la Constitución.

En consecuencia, el TC declaró nula la sentencia condenatoria y la resolución que la ratificó, y dispuso la excarcelación inmediata de Urresti.