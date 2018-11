Sinergias laborales

Eddy Morris, Tecnologías de la Información de ESAN.

Las empresas atraviesan por un proceso de transformación digital. Ello implica que los diferentes procesos se centren más en el cliente y estén conectados digitalmente. Respecto a sus colaboradores, que pertenecen a distintas generaciones (Baby Boomers, Generación X, Milennials y próximamente Generación Z), es necesario exista una mayor sinergia laboral. ¿Qué significa esto? Que todas las personas, independientemente de su edad, tengan los mismos conocimientos y competencias. Para lograrlo, es necesario un mentoring ida y vuelta. Por ejemplo, los millennials trabajan con personas mayores y les brindan conocimientos en tecnología; en tanto, los mayores les brindan a estos conocimientos de negocios. El objetivo de esta práctica es consolidar una cultura empresarial, actualizar conocimientos y competencias, y evolucionar hacia una organización inteligente en todos sus niveles.

Aún en fase incipiente

Juan Carlos Luján, consultor en comunicación digital.

La transformación digital identifica la adaptación de los distintos sectores de la sociedad a la nueva realidad que trae la tecnología. Puede parecer paradójico pero la tendencia no tiene nada que ver con informatizar una empresa, marketing digital o anuncios en la web. La transformación digital implica reinventarse por completo en innovación, eficiencia, colaboración, análisis de datos, innovación, agilidad, nuevas fuentes de ingresos, entre otros y lo complicado es atreverse. Es pieza clave en los modelos de negocios de las empresas. ¿Cómo estamos en Perú? David Reyes, uno de los autores del libro Revolución.pe investigó once empresas peruanas (http://bit.ly/2DGj3vr) y llegó a la conclusión de que andamos en una fase incipiente porque no existe una empresa local que haya logrado el cambio completo en su modelo de negocio. La banca va por el camino correcto, refiere, pero aún falta mucho más.

----------------------------