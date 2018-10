Keiko Fujimori: este lunes reanudan audiencia de prisión preventiva

A cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, reinicia la maratónica audiencia para evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras diez personas allegadas a su partido.

Tras cuatro largos días de debate, entre el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez y la defensa de los fujimoristas, Concepción Carhuancho dispuso, el pasado sábado, que la sesión debería continuar esta lunes a las 09:00 horas, en a Sala Penal Nacional, Cercado de Lima.

En los dos primeros días de audiencia, el fiscal José Domingo Pérez expuso las razones por las que Keiko Fujimori debe recibir prisión preventiva. Según lo indicado por el fiscal, solo esta figura garantizaría la averiguación de la verdad, ya que esto implicaría en la corroboración los testigos protegidos, quienes temen por su vida. Además de existir el peligro de fuga y la ocultación de algunos hechos a la Fiscalía como su voto a favor de desestimar las denuncias contra Odebrecht.

Por su parte, la defensa de Keiko Fujimori intentó rebatir los argumentos de Pérez Gómez exponiendo supuestos vicios y omisiones que el fiscal cometió en la solicitud presentada al juez. Entre ellos, que el fiscal había aumentado once elementos de convicción que no habían sido notificados a la parte acusada antes de la sesión. Además, argumentó que la exposición del fiscal se basaba solo en declaraciones y no en pruebas fehacientes.

En el tercer día de audiencias se trató el caso de Vicente Silva Checa, supuesto asesor de Keiko Fujimori. José Domingo Pérez recordó los vínculos de Silva Checa con Vladimiro Montesinos y reveló que en su domicilio se encontraron documentos de la comisión Lavajato del Congreso. Por su parte el abogado Julio Espinoza alegó que se estaba vulnerando el derecho de defensa de su patrocinado y se le ha dado una prisión express.

La audiencia programada para este lunes girará sobre Ana Herz de Vega, asesora de la la excandidata presidencial por el partido naranja. A Herz se le acusa de integrar el esquema de aportes fantasmas de Fuerza 2011.