Apra continuará con moción de censura a César Villanueva, según Jorge Del Castillo

Este viernes, el congresista Jorge del Castillo señaló que el Apra continuará con la intención de presentar una moción de censura el presidente del Consejo de Ministro, César Villanueva, por no haber informado sobre la fuga del exjuez César Hinostroza Pariachi pese a tener conocimiento de la situación.

Para el diario El Comercio, el parlamentario aprista señaló que “el gobierno no puede dar una versión inexacta al Congreso, luego decir que se equivocó y que no pase nada. Eso no es digno para un Parlamento que se respete”.

La postura de Del Castillo se mantiene tras la posición de la bancada de Fuerza Popular de no apoyar la moción de censura en contra del primer ministro.

“Ellos son dueños de sus decisiones, así como de sus miedos. Nosotros vamos a seguir adelante”, sostuvo el congresista. Añadió que su bancada política espera que la iniciativa sea admitida a debate.

Asimismo, Jorge Del Castillo reafirmó sus críticas contra la actitud del Ejecutivo sobre la situación con César Hinostroza Pariachi.

“No puede ser que primero diga que lo sabían desde el 7, insista en esa fecha y luego digan que se equivocaron. Tampoco puede ser que Hinostroza haya estado libre aparentemente 10 días sin ningún tipo de control y haya recorrido 10 países. Eso en cualquier lugar del mundo haría caer a un gabinete”, señaló.

La moción de censura que presentaría el Apra fue anunciado por el congresista junto a su colega Mauricio Mulder. Sin embargo, dada la falta de apoyo de la bancada fujimorista, el pedido no prosperaría.