Susana Villarán: Ex funcionario de Odebrecht confirmó aporte de US$ 3 millones.

Más revelaciones en el caso Lava Jato. La estancia de los fiscales peruanos en Brasil, al parecer, están dando frutos. Esta vez el ex representante de Odebrecht en el consorcio Rutas de Lima, Raúl Ribeiro, habría confirmado que se aportó con US$ 3 millones a la campaña del 'No a la revocatoria' de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Asimismo, este ex funcionario de Odebrecht también habría confesado que por orden de Jorge Barata (ex representante de Odebrecht en Perú) el aporte de campaña se realizó a través del Sector de Operaciones Estructuradas, que funcionaba como departamento encargado del pago de coimas a funcionarios de distintos países a cambio de obras en el Estado.

Asimismo, Ribeiro habría confirmado que que José Miguel Castro, ex gerente de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán, le pidió el aporte para la campaña del No a la Revocatoria. Posteriormente, Jorge Barata lo aprobó y operativizó a través del Sector de Operaciones Estructuradas.

En otro momento del interrogatorio en Brasil, un nombre conocido en el ámbito político y amical del expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue mencionado. Raúl Ribeiro habría indicado que la empresa First Capital y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda cobraron US$ 3.5 millones por la intermediación financiera en el proyecto Rutas de Lima.

Tras la revelación del caso Lava Jato en Perú, la Procuraduría Pública Ad Hoc interpuso una denuncia penal contra las personas jurídicas Rutas de Lima y Odebrecht. Entre ellos Raúl Ribeiro Pereira Neto, en su calidad de representante de la constructora brasileña en Rutas de Lima.

La denuncia precisamente se basó en el pago aproximado de US$ 711 millones de dólares en coimas por parte de las empresas de Odebrecht que conformaron el consorcio Rutas de Lima para la construcción del proyecto Vías Nuevas de Lima en la gestión de Susana Villarán.