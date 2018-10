Renzo Reggiardo a simpatizantes: "Somos una fuerza popular"

El candidato de Perú Patria Segura (PS), Renzo Reggiardo, tuvo exabrupto durante un mitín que realizó a falta de cuatro días para las Elecciones Municipales 2018. Expresión del aspirante a la alcaldía de Lima refuerza la suspicacia de una presunta relación con el partido fujimorista.

En el lapsus, Renzo Reggiardo tilda a su movimiento político con el nombre del partido de Keiko Fujimori. "Somos una Fuerza Popular, de ahí se sustenta nuestro voto", expresó el excongresista.

No obstante, el candidato a Lima intentó explicar sus palabras a una periodista de Latina para despejar dudas de que si existe o no relación con el partido naranja.

"Es como que ustedes no puedan decir estamos en el continente americano, América. Osea ya no es estamos yendo a los excesos yo he marcado distancia con el fujimorismo. Mis actos me avalan", refutó.

Según los recientes sondeos, Reggiardo fue desplazado del primer lugar de intención de voto. La consecuencia habría sido su ausencia en los dos debates municipales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Para unos fue un error y para otros no, es un tema que puede generar interpretaciones de un lado a otro. Yo actué de acuerdo a mis convicciones y principios", expresó el martes 2.

Reggiardo ha calificado de escándalo que su rival por la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, esté en un juicio por la muerte del periodista Hugo Bustíos.

"Es realmente un escándalo y esto nos tiene que indignar a todos los peruanos pero lamentablemente aquí se trapea con la legalidad, se trapea con la institucionalidad, se trapea con la moral de todos. Es realmente indignante", dijo el candidato de PS a la prensa.