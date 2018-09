Urge madurez en las elecciones

Señor Director:

Cercanos al día de las elecciones municipales vemos con estupor cómo algunos candidatos utilizan temas sensibles en la población para sacar provecho y buscar el voto del elector.

Desde un hermanísimo xenófobo antivenezolano hasta un candidato que dice que legalizará el matrimonio gay. Sin duda su intención no es la de embanderar una causa sino simplemente sumar. La ignorancia hace que la población se olvide del pasado de los que encabezan las elecciones, desde la venta de acciones de un canal hasta un candidato cuyo corazón está ligado a la Sra K.

En estas elecciones para gobernadores regionales y alcaldes, es hora de no caer en la jugada del dualismo, facilismo y superficialismo. Es tiempo de que haya una mayor conciencia y madurez por parte de los electores, que de hermanón, positivo y hermanísimos ya tenemos suficiente.

josé m. almeida bellido

dni 08874315

¡Basta ya, peruanos!

La matonesca y grosera actitud del individuo (no se le puede llamar señor) Manuel Liendo es una prueba más de que nuestra sociedad está enferma. Sí, los peruanos estamos enfermos por la corrupción, la violencia, la delincuencia en todos los niveles, y la impunidad. ¿Qué mensaje da a nuestros niños y jóvenes este individuo, que tiene el agravante de pertenecer a la tercer edad? Basta ya, peruanos. Es urgente que nos comprometamos todos: en el hogar, el colegio, la universidad, el trabajo, la calle, los medios radiales y televisivos, las instituciones, a fomentar una verdadera Educación Moral y Cívica (ese curso lo quitaron del currículo escolar). Comencemos a poner los cimientos para levantar el nuevo país que queremos dejar a nuestros hijos.

rosa m. castillo torres

dni 07222448

Un parlante incómodo

Señor Director:

En San Juan de Miraflores, la candidata Lourdes Vásquez Rodríguez tiene un local partidario en el que todo el día dejan activado un parlante que con alto volumen no causa otra cosa que incomodidad. En casa tengo dos pequeños que no pueden conciliar el sueño por el ruido que ocasionan. Intentamos hablar con los señores, pero salen dos sujetos con actitudes matonescas. ¿A quién puede recurrir un vecino que no tiene inclinación política alguna? Por favor, su apoyo para denunciar este tipo de actitudes.

geri rojas macha

geri_roma@hotmail.com

Sobre el debate municipal

Señor Director:

El desarrollo con que planificaron el debate municipal del último domingo no favorece ni a los candidatos y mucho menos a los votantes en Lima. Estoy seguro de que muchos electores quedaron más que confundidos. Un minuto, 1/2 minuto de réplica, dos minutos, silencios por ausencia de candidatos, sin nombrar a ninguno de ellos. Casi todos propusieron lo mismo a su estilo, lo distinto a mi gusto fue la propuesta del programa Lima 60 grados, ya que contempla algo que Aprosec propone muchos años atrás: la cultura de la prevención, sumado al fortalecimiento de las instituciones. Finalmente falta el próximo debate con otro grupo de candidatos, y ya adelantaron que serán muchos que, como siempre, algunos cuantos, no dirán el cómo lo harán, de dónde sacarán el financiamiento, qué controles tendrán, pero claro, en un minuto ello es imposible.

César Ortiz Anderson

Aprosec-PERú