Minoría pedirá acusar a Alan García por caso Línea 1 del Tren Eléctrico

La minoría de la Comisión Lava Jato presentará un informe en el que recomendará que el Ministerio Público investigue al expresidente Alan García por su presunta participación en un esquema de corrupción para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht y a su asociada Graña y Montero, por la edificación de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima.

Las legisladoras fujimoristas Rosa Bartra y Karina Beteta, en sociedad con el congresista aprista Mauricio Mulder Bedoya, rechazaron acusar a García por la adjudicación y ejecución del Tren Eléctrico en el segundo régimen de García, no obstante que el exrepresentante de Odebrecht Jorge Barata declaró a las autoridades peruanas que pagaron sobornos a cambio de obtener la buena pro de la millonaria obra pública.

Poco después, el Banco Privado de Andorra (BPA) informó a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios la existencia de cuentas secretas a nombre de 5 exfuncionarios vinculados con el otorgamiento de la buena del Tren Eléctrico. El dinero era producto de los sobornos de Odecbrecht.

El congresista Víctor García Belaunde presentó a la Comisión Lava Jato y al Ministerio Público las razones por las que debe ser investigado el expresidente García.

El informe del parlamentario discrepa de la decisión tomada por la Comisión Lava Jato de no acusar a García. Votaron a favor los legisladores de la bancada de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, y de Acción Popular, Víctor García Belaunde. El parlamentario del Frente Amplio, Humberto Morales, se abstuvo.

QUE NO ESCAPE

El informe señala que tanto Alan García como el exministro de Transportes Enrique Cornejo facilitaron un marco legal para que un puñado de funcionarios se coludieran con Odebrecht y Graña y Montero para que la licitación favoreciera al consorcio ganador.

Además, conspiraron para acceder a las numerosas adendas al contrato original que terminaron perjudicando económicamente al Estado. Uno de los argumentos de la Comisión Lava Jato para no investigar a García fue que el presunto delito de negociación incompatible atribuido al expresidente ya había prescrito. Sin embargo García Belaunde discrepó: “El informe no toma en cuenta que de acuerdo con el artículo 80º del Código Penal el plazo de prescripción en caso de funcionarios o servidores públicos se duplica, en consecuencia a la fecha no habría prescrito”.

El informe recomienda que el Ministerio Público extienda la investigación contra García por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. El documento menciona la creación de cuestionados decretos emitidos durante el segundo gobierno aprista, cuando el ministro de Transportes era Cornejo.

El Decreto Supremo Nº 081-2010 permitió que los tramos 1 y 2 del Metro de Lima no pasaran por el control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Mientras que el Decreto Legislativo Nº 1017 hizo posible que Odebrecht y Graña y Montero pudieran solicitar incrementos de presupuesto por trabajos que no estaban establecidos en las bases inicialmente.

El reporte investigativo destaca que el 19 de febrero de 2009, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, convocada esa misma noche por Alan García, se gestó la redacción del Decreto de Urgencia Nº 032-2009. Horas antes de la reunión habían regresado de un viaje del Cusco, el expresidente García, Enrique Cornejo y el brasileño Jorge Barata.

“(El decreto) encargaba las obras de la Línea 1 del Tren Eléctrico al Ministro de Transportes y Comunicaciones, el que a partir de ese momento tuvo el control de la obra, pudiendo colocar a gente de su entorno de confianza para viabilizar la licitación y ejecución de la misma. La expedición de ese decreto permitió al consorcio conformado por Odebrecht y Graña y Montero, elevar los costos y monto del contrato en detrimento del patrimonio del Estado, lo cual no hubiese sido posible sin la emisión de este decreto”, señala el informe. ❧

LOS DATOS

El informe recomienda investigar por el delito de colusión agravada a los exmiembros de Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima Jorge Menacho Pérez y Jesús Munive Taquía.

Menacho se desempeñó como secretario general del MTC durante el periodo de Enrique Cornejo como titular del despacho.

Cambiazos a la medida de Odebrecht