FIL Lima 2018: Demoler, el libro que presenta la historia desconocida del rock peruano 

A propósito del Día mundial del Rock, es importante conocer la historia y raíces de este género en nuestro país. "Demoler", escrito por el periodista Carlos Torres, es el primer libro que presenta la genealogía más completa de los inicios del Rock en el Perú y será presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima.

Integrantes de Saicos, Los Shain’s, Los Belking’s, Los York’s, Laghonia, Los Mad’s, Traffic Sound, Telegraph Avenue, Tarkus, Pax, We All Together, entre muchísimos otros grupos, prestan sus voces y sus recuerdos para recrear el espíritu y la banda sonora de toda una época.

Casi diez años después de su primera publicación, Demoler regresa, en una edición no solo corregida y aumentada, sino incluso reescrita, para recordarnos que hubo una época en la que el rock nacional fue, simplemente, el mejor de Latinoamérica.

El libro se presentará el próximo jueves 2 de agosto a las 3:00 p.m. en la sala Abraham Valdelomar.