KFC lanza el Meguita, una versión especial de su clásico Mega por el Día del Niño

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En el marco del Día del Niño, KFC presenta el Meguita KFC, una edición especial inspirada en uno de los productos más emblemáticos de la marca: el Mega KFC. Esta versión conserva la clásica combinación de pollo frito y papas fritas en un formato pensado especialmente para que los más pequeños también disfruten de esta fecha.

¿Cómo obtener un Meguita KFC gratis?

Este domingo 16 de agosto, entre las 11.00 a. m. y las 10.00 p. m., quienes compren cualquier Mega KFC recibirán un Meguita KFC completamente gratis en los restaurantes participantes a nivel nacional.

El Meguita KFC incluye una pieza de pollo y una porción de papas regulares. La promoción será válida únicamente durante el horario establecido y hasta agotar stock.

"El Mega KFC es uno de nuestros productos más emblemáticos y ha acompañado durante años muchos momentos compartidos en familia. Con el Meguita KFC buscamos crear una versión especial para que los más pequeños también puedan vivir esa experiencia y celebrar juntos el Día del Niño", señaló Stephanie Llerena, gerente de Marketing de KFC Perú.

Con esta iniciativa, KFC busca celebrar una fecha especial invitando a las familias peruanas a compartir un momento alrededor de uno de los productos más representativos de la marca.

*Promoción válida únicamente el domingo 16 de agosto de 2026, de 11.00 a. m. a 10.00 p. m., en restaurantes participantes y hasta agotar stock. Consulta los términos y condiciones en las redes sociales oficiales de KFC Perú.

Sobre KFC Perú

KFC y su famosa receta secreta están desde 1981 en el Perú. Fue el primer restaurante de comida rápida que llegó al país y hoy cuenta con más de 155 restaurantes en todo el territorio nacional. Su riquísimo pollo con la receta original del Coronel Sanders y demás complementos, son los favoritos de millones de peruanos.

Sobre Delosi

Delosi S.A. es una empresa peruana especializada en la operación de franquicias, que, junto con otras empresas vinculadas, opera marcas de restaurantes reconocidas a nivel mundial como KFC, Starbucks, Burger King, Chili's, Pizza Hut, Pinkberry, así como sus propias marcas Madam Tusan y Wanta. Delosi ha estado presente en Perú por más de 40 años y su propósito es provocar a las personas a ser su mejor versión.