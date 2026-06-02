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JEE Lambayeque refuerza coordinación interinstitucional para garantizar transparencia en la segunda vuelta electoral

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque realizó una reunión para prevenir conflictos en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y asegurar un proceso democrático y transparente.

Participaron representantes del JEE, Policía Nacional y subprefectos. Fuente: difusión.
Participaron representantes del JEE, Policía Nacional y subprefectos. Fuente: difusión.
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El Jurado Electoral Especial de Lambayeque (JEE), presidido por el Dr. Edilberto José Rodríguez Tanta, realizó en la fecha (1 de junio de 2026) una reunión de coordinación interinstitucional con el objetivo de prevenir conflictos electorales y asegurar un proceso democrático y transparente en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

En la sesión participaron los miembros del Pleno del JEE, el gestor de prevención de conflictos electorales Herbert Danny Castro Hurtado, oficiales de la Policía Nacional del Perú —Comandante Jason Latorre Neyra (Comisario de Lambayeque), Comandante Malca Torres (Comisario de José Leonardo Ortiz) y Comandante Gerónimo Valverde Condori (Comisario de Ferreñafe)—, así como los subprefectos Julián Manayay Vicabana (Incahuasi), Wilson Orlando Tantarico Lucero (Cañaris) y Araceli Carranza Tello (Pomalca). También estuvieron presentes representantes del Ministerio Público y del área de Fiscalización Electoral.

Durante el encuentro se evaluaron las incidencias de la primera vuelta y se definieron medidas inmediatas para reforzar la seguridad, la custodia del material electoral y la atención de posibles delitos electorales. Asimismo, se acordó un despliegue técnico conjunto entre el Ministerio Público y Fiscalización Electoral, con el fin de garantizar un control riguroso de la jornada y fortalecer la confianza ciudadana en los resultados.

segunda-vuelta-electoral

Se acordaron acciones como refuerzo policial, seguridad en el traslado de materiales, coordinación con Salud y monitoreo constante. Fuente: difusión.

Principales acuerdos

  • Refuerzo policial y personal de contingencia en los locales de votación.
  • Seguridad especial en el traslado de material electoral hacia zonas de difícil acceso como Incahuasi y Cañaris.
  • Coordinación con la Gerencia Regional de Salud para atención preventiva en centros de votación vulnerables.
  • Comunicación permanente con la empresa eléctrica para asegurar el suministro durante la jornada.
  • Monitoreo constante por parte de fiscalizadores electorales desde la recepción del material hasta el cierre de mesas.
  • Trabajo articulado con el Ministerio Público y Fiscalización Electoral para garantizar un proceso transparente y democrático.

Los participantes reafirmaron su compromiso de prestar todas las garantías necesarias para que la segunda vuelta electoral en las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe se desarrolle con plena legitimidad y respeto a la voluntad popular.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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