Pluz Energía te aconseja: Seguridad eléctrica ante un sismo

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Pluz Energía, empresa líder en la distribución de energía eléctrica, reafirma su compromiso con la seguridad de sus más de 1,65 millones de clientes en los 59 distritos de su zona de concesión, que comprende la zona norte de Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y el Norte Chico (hasta Barranca). Ante la ocurrencia de sismos, la compañía brinda recomendaciones clave para prevenir riesgos eléctricos tanto en la vía pública como en el hogar.

Recomendaciones en la vía pública:

Aléjate de cables caídos : Nunca toques cables eléctricos que estén en el suelo o colgando, aunque aparenten estar desactivados. Podrían activarse de forma repentina; aléjate y repórtalo inmediatamente a Pluz Energía.

: Nunca toques cables eléctricos que estén en el suelo o colgando, aunque aparenten estar desactivados. Podrían activarse de forma repentina; aléjate y repórtalo inmediatamente a Pluz Energía. Mantén distancia de postes, redes aéreas y equipos eléctricos : Evita transitar cerca de postes de alumbrado público, redes aéreas o transformadores, ya que el sismo puede haber debilitado sus estructuras.

: Evita transitar cerca de postes de alumbrado público, redes aéreas o transformadores, ya que el sismo puede haber debilitado sus estructuras. Cuidado con estructuras metálicas: No te apoyes ni te acerques a rejas, vallas metálicas, árboles, u otros elementos que hayan entrado en contacto con redes eléctricas, ya que podrían estar electrizados.

Recomendaciones al regresar a la vivienda:

Evita el contacto con la caja de suministro eléctrico : No se debe tocar o manipular la caja del medidor ubicado en la fachada de tu predio. En caso tu servicio no haya sido repuesto luego de superado el sismo contactarse con Pluz Energía.

: No se debe tocar o manipular la caja del medidor ubicado en la fachada de tu predio. En caso tu servicio no haya sido repuesto luego de superado el sismo contactarse con Pluz Energía. Realiza una inspección visual : Antes de ingresar, verifica que la estructura no tenga daños severos (grietas profundas o colapsos parciales) que comprometan las conexiones internas.

: Antes de ingresar, verifica que la estructura no tenga daños severos (grietas profundas o colapsos parciales) que comprometan las conexiones internas. Baja el interruptor general : Si el acceso al tablero eléctrico es seguro, corta la energía bajando la llave general (interruptor termomagnético). Esto evita incendios por cortocircuitos causados por cables rotos o filtraciones de agua.

: Si el acceso al tablero eléctrico es seguro, corta la energía bajando la llave general (interruptor termomagnético). Esto evita incendios por cortocircuitos causados por cables rotos o filtraciones de agua. Desenchufa los artefactos : Desconecta los equipos principales y dispositivos electrónicos para protegerlos de daños ante fluctuaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.

: Desconecta los equipos principales y dispositivos electrónicos para protegerlos de daños ante fluctuaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio. Evita el uso de fuego o interruptores si hay sospechas : Si detectas olor a gas o daños evidentes en el cableado, no enciendas luces ni uses fósforos o velas (opta exclusivamente por linternas a pilas).

: Si detectas olor a gas o daños evidentes en el cableado, no enciendas luces ni uses fósforos o velas (opta exclusivamente por linternas a pilas). Revisa antes de restablecer: Comprueba que no existan cables pelados, enchufes chamuscados o dispositivos rotos. Si encuentras anomalías, abstente de levantar la llave general y llama a un electricista calificado.

¡Tu seguridad es nuestra prioridad! Ante un sismo, los riesgos eléctricos pueden presentarse tanto dentro como fuera de casa. Por ello, desde Pluz Energía te recordamos la importancia de actuar con prevención para cuidar a nuestras familias en Lima Norte, Callao y el Norte Chico. Si quiere reportar cualquier incidente o riesgo eléctrico comunicarse a Fonocliente: 517 – 1717.