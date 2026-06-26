Xiaomi presenta en Perú la nueva Serie Xiaomi 17T con Leica telefoto 5x en toda la gama y Leica Live Moment

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Xiaomi presentó oficialmente en Perú la nueva Serie Xiaomi 17T, integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, durante un evento realizado en el Country Club Lima Hotel, en San Isidro. Esta nueva generación de smartphones combina fotografía avanzada desarrollada junto a Leica, alto rendimiento, inteligencia artificial integrada¹⁹ y una experiencia visual diseñada para acompañar las nuevas formas de crear contenido, entretenerse y trabajar desde el smartphone.

Este evento permitirá conocer de primera mano todas las novedades de la nueva generación de smartphones Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, una serie diseñada para quienes buscan una experiencia premium en fotografía, rendimiento y creación de contenido.

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La nueva serie introduce por primera vez en la gama T un sistema de teleobjetivo Leica 5x en ambos dispositivos, acompañado por una cámara principal de 50 MP y una configuración pensada para ofrecer mayor versatilidad en distintos escenarios de captura. Gracias a la combinación entre la óptica Leica y la tecnología de imagen de Xiaomi, la Serie Xiaomi 17T ofrece imágenes más detalladas, un mejor manejo de la luz y una experiencia más completa tanto en fotografía como en video.

En el Xiaomi 17T Pro, el sistema incorpora un sensor de gran tamaño de 1/1,31 pulgadas, mientras que el Xiaomi 17T cuenta con un sensor de 1/1,55 pulgadas. Ambos dispositivos integran el diseño óptico Leica UltraPure y una estructura de lente híbrida Leica Summilux 1G+6P, enfocada en mejorar la claridad y la reproducción de detalles incluso en condiciones complejas de iluminación.

El teleobjetivo Leica 5x permite capturas desde fotografía macro a 30 centímetros hasta zoom óptico de 10 aumentos y zoom ultra con IA de hasta 120 aumentos¹⁹, ofreciendo flexibilidad para distintos tipos de contenido. Más allá de la fotografía fija, el sistema también fortalece la grabación de video, especialmente en el Xiaomi 17T Pro, que incorpora grabación cinematográfica en 4K a 60 fps y efectos visuales diseñados para generar una experiencia más inmersiva.

A esto se suma Leica Live Portrait, que añade un efecto bokeh natural para retratos con mayor profundidad y separación del sujeto, mientras que las nuevas herramientas de collage y marcas de agua exclusivas permiten compartir contenido de forma más creativa en redes sociales. En el caso del Xiaomi 17T Pro, la experiencia se complementa con funciones como Ultra-HD Live Moment en 4K¹ y modos cinematográficos adicionales.

Una experiencia de pantalla flagship que combina brillantez visual y cuidado ocular inteligente

En el apartado visual, Xiaomi incorpora pantallas AMOLED 1.5K con un brillo máximo de hasta 3500 nits⁵, pensadas para mantener una visualización clara incluso en exteriores.

La serie también integra Xiaomi Vision Care, un conjunto de tecnologías enfocadas en gestionar la luz azul, el parpadeo y el desenfoque de movimiento para ofrecer una experiencia visual más cómoda durante largas jornadas de uso. Gracias a estas capacidades, la Serie Xiaomi 17T se convierte en la primera de Xiaomi en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

La experiencia de visualización se complementa con tasas de refresco de hasta 144 Hz³ en el Xiaomi 17T Pro y 120 Hz en el Xiaomi 17T, además de biseles ultradelgados que buscan ofrecer una experiencia más inmersiva. El Xiaomi 17T Pro incorpora tecnología de diseño LIPO para reducir los bordes de la pantalla, mientras que el Xiaomi 17T apuesta por un formato más compacto y ligero, pensado para facilitar el uso con una sola mano.

En diseño, Xiaomi mantiene una línea minimalista y moderna con acabados cepillados, bordes microcurvados y un módulo de cámara renovado. El Xiaomi 17T Pro estará disponible en azul intenso, violeta intenso y negro⁴, mientras que el Xiaomi 17T llegará en colores blanco ópalo, violeta, azul y negro⁴.

Potencia y rendimiento sin concesiones

En rendimiento, ambos modelos integran baterías de silicio-carbono de nueva generación desarrolladas para ofrecer mayor densidad energética y autonomía prolongada. El Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7000 mAh⁶, la de mayor capacidad en un smartphone Xiaomi para mercados internacionales hasta la fecha⁷, compatible con HyperCharge de 100 W⁹ e inalámbrica de 50 W¹⁰. Según Xiaomi, esto permite una autonomía promedio cercana a los dos días de uso en escenarios habituales⁸.

Por su parte, el Xiaomi 17T incorpora una batería de 6500 mAh⁶ con carga rápida HyperCharge de 67 W, manteniendo un formato más compacto sin comprometer la duración de batería. Ambos dispositivos son compatibles además con cargadores de terceros gracias al soporte PPS⁹.

La potencia de la serie está respaldada por procesadores MediaTek de última generación. El Xiaomi 17T Pro integra el MediaTek Dimensity 9500 de 3 nm, mientras que el Xiaomi 17T incorpora el MediaTek Dimensity 8500-Ultra basado en arquitectura de 4 nm. Ambos equipos cuentan también con el sistema Xiaomi 3D IceLoop, diseñado para optimizar la gestión térmica y mantener un rendimiento estable incluso durante tareas exigentes, videojuegos o multitarea intensiva.

Con estas incorporaciones, Xiaomi fortalece la Serie T como una propuesta enfocada en usuarios que priorizan fotografía profesional, inteligencia artificial, batería de larga duración y rendimiento premium en un solo dispositivo.

Disponibilidad y precios

Xiaomi 17T está disponible en tres colores: violeta, negro y azul, con una configuración de almacenamiento de 12GB + 512GB, a un precio de venta sugerido desde S/2,799.

Xiaomi 17T Pro está disponible en tres colores: azul oscuro, violeta oscuro y negro⁴, con una configuración de almacenamiento de 12GB + 512GB, a un precio de venta sugerido desde S/3,499.

Beneficios por lanzamiento

Lo mejor es que al adquirir la Serie Xiaomi 17T podrás disfrutar de beneficios exclusivos como: