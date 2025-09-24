Xiaomi 15T Pro es oficial: cámara Leica telefoto 5x, Dimensity 9400+, 5.500 mAh de batería y más

El equipo incorpora una configuración de sensores totalmente renovada. Foto: Xiaomi | El equipo incorpora una configuración de sensores totalmente renovada. Foto: Xiaomi | El equipo incorpora una configuración de sensores totalmente renovada. Foto: Xiaomi

Xiaomi acaba de presentar, en la ciudad de Múnich, Alemania, su nueva serie de dispositivos de la familia Xiaomi 15T, en la que destaca el móvil insignia Xiaomi 15T Pro. En su evento de lanzamiento global, se estrenaron una serie de cambios importantes, en los que destaca el apartado fotográfico, el diseño del equipo y la potencia interna. ¿Qué encontramos de primera mano? Te compartimos todos los detalles.

Xiaomi 15T Pro: todo su potencial

La cereza de esta nueva serie Xiaomi 15T está en el apartado fotográfico, ya que encontramos un sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, que en la zona trasera hay una cámara principal de 50 MP, un telefoto Leica 5x Pro (alcanza zoom óptico de hasta 5x) y un lente ultra gran angular de 12 MP. Además, se tiene un sensor de imagen Light Fusion 900 de altas especificaciones, con un rango dinámico de 13.5 EV. Mientras tanto, en la zona frontal se tiene un lente selfie de 32 MP.

A nivel de video, permite grabación de 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales y admite 4K a 120fps en la cámara principal. Asimismo, ofrece grabación de 4K a 60fps 10-bit Log con entrada LUT.

Conectividad

En cuanto a la conectividad móvil, destaca Xiaomi Astral Communication, con un conjunto de tecnologías avanzadas que estrena el Xiaomi Offline Communication, la herramienta que permite la comunicación de voz directa entre dispositivos de la Serie Xiaomi 15T a distancias de hasta 1.9 km en el Xiaomi 15T Pro, y 1.3 km en el Xiaomi 15T, incluso sin señales celulares o Wi-Fi. Está pensado para entornos abiertos y remotos cuando las redes tradicionales no están del todo disponibles.

Xiaomi Astral Communication incluye Xiaomi Surge T1S Tuner, que utiliza con flexibilidad el GPS, Wi-Fi, Bluetooth y señales celulares. En conjunto con el Super Antenna Array, que trabja con una antena de alto rendimiento y la conmutación inteligente de antena con IA para maximizar la señal, se optimizan las conexiones.

Pantalla

Se tiene una pantalla AMOLED de 6.83", con un brillo máximo de hasta 3.200 nits, resolución 1.5K, biseles ultradelgados de 1.5 mm, tasa de refresco de hasta 144 Hz. El vidrio es Corning Gorilla Glass 7i para garantizar resistencia ante golpes y caídas.

La Serie Xiaomi 15T presenta una parte trasera de fibra de vidrio y cubierta de batería unificadas y soporta profundidades de hasta 3 metros bajo agua dulce, gracias a su certificación IP68. El 15T Pro está enmarcado en aleación de aluminio 6M13 de alta resistencia.

Potencia y autonomía

El Xiaomi 15T Pro tiene una batería de 5.500 mAh, que es compatible con la carga con HyperCharge de 90 W con cable y 50 W inalámbrica. Además, emplea el chipset MediaTek Dimensity 9400+, construido en un proceso de 3 nm, 12 GB de RAM y hasta opciones de 1 TB de almacenamiento interno.

Adicionalmente, precisar que la serie recibirá Xiaomi HyperOS 3, con capacidades de multitarea mejoradas y elementos de interfaz rediseñados. Xiaomi HyperAI también juega un papel importante con sus herramientas impulsadas con inteligencia artificial.

Disponibilidad y precio

La serie completa de los Xiaomi 15T fueron anunciados para llegar al mercado local y los detalles de sus precios los compartiremos próximamente, una vez que la marca oficialice esos detalles.

Especificaciones del Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro

